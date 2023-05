Un conocido experto explica algo del pollo envasado de los supermercados que deberías saber

El conocido nutricionista Pablo Ojeda ha lanzado un aviso a los numerosos españoles que suelen comprar las típicas bandejas de filetes de pollo envasado que se suelen vender en todos los supermercados.

En una intervención en Más Vale Tarde, de La Sexta, el experto ha incidido en que "hay muchas veces, cuando venden pollo, que gran parte del pollo es agua" y que eso ocurre "aunque esté cortado finito".

"Cuando lo metes en sartén, lógicamente, se reduce, encoge, y te pueden dar un poco de gato por liebre. Dicho lo cual: es inocuo para las personas, pero es importante leer las etiquetas", ha subrayado.

Ojeda ha señalado que hay etiquetas en las que se busca los ingredientes y no pone nada. Eso ocurre porque "cuando solamente hay un único ingrediente no es obligatorio poner los ingredientes": "Si no pone nada es porque solo es pollo".

En ese momento, la periodista Cristina Pardo ha querido aclarar: "¿Podemos decir que en el supermercado la mayoría de las veces lleva agua? Porque nos lo venden a precio de pollo pollo y al final es pollo agua...".

"Mi consejo: cuando tú lo compras al corte, en el pollero, por norma general es pollo. Cuando tú lo compras envasado... mira la etiqueta", ha recomendado Ojeda.

"Pues todo el mundo lo compra envasado. Vas con prisas al supermercado...", ha incidido la periodista. Y el nutricionista ha repetido: "Por eso, una de las cosas que más insistimos... señores, las etiquetas es donde te ponen todo".

Ojeda también ha explicado que el atún rojo es otro de los alimentos donde más 'gato por libre' se da, puesto que en tiendas y restaurantes suelen hacer pasar el atún normal por atún rojo 'pintándolo' con colorantes alimenticios, que son inocuos pero que engañan al consumidor.

"Se distingue por el precio, en torno a los 30, 40 euros al kilo. El normal está en torno a 9 o 10 euros el kilo", subraya.