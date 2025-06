Cristiano Ronaldo pone voz a lo que muchos piensan sobre Lamine Yamal: dice mucho de cómo le ve

La estrella del fútbol y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha sido protagonista este sábado en sala de prensa, en la previa de la final de la Nations League que disputará ante España en Alemania.

De todas sus declaraciones, ha habido unas sobre la joya de la selección española, Lamine Yamal, con las que ha dejado muy claro cuál es su opinión sobre el joven futbolista. "El niño está haciendo las cosas muy, muy, muy, bien", ha asegurado.

"Está en un club que le ayuda bastante, está en una selección que le ayuda bastante también, está en un ambiente muy propicio para que salgan sus cualidades, que son muy, muy grandes", ha señalado.

Pero Cristiano Ronaldo ha hecho una petición bastante curiosa. "Pero lo que pido de verdad es que dejen al chico crecer tranquilamente", ha defendido antes de enfrentarse a la selección española.

"No hagan tanta presión para el bien del fútbol, para disfrutar muchos años de un talento así hay que dejarle tranquilo, crecer a su manera, con tranquilidad, y disfrutar de él muchos años. Quitarle presión y dejarle tranquilo. Vosotros le podéis ayudar de esa forma, dejarle tranquilo, porque talento no le falta", ha razonado.

Respecto al enfrentamiento de este domingo, Cristiano Ronaldo ha reconocido que hay una transición generacional entre él y Lamine Yamal. "Son generaciones diferentes, una empieza y la otra termina. Deberían comparar a Lamine con Vitinha, que son más cercanos. Pero no hay problema, me quedo con las críticas. En realidad, no es así, es un equipo contra otro", ha añadido.

"Pero lo entiendo, los medios calientan el partido, es bonito y normal. Lo que más deseo es que Portugal esté a un buen nivel y gane contra un equipo que probablemente sea el mejor del mundo", ha explicado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.