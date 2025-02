Cristina Almeida deja una abrumadora frase sobre la ideología de izquierda: muy, muy significativo

La abogada y antigua diputada en la Asamblea de Madrid, Cristina Almeida, ha sido tajante al hablar de ideologías en el programa Conspiranoicos, de La Sexta, dejando muy clara su posición sobre ese pensamiento de que los pobres son de izquierdas y los ricos no se pueden ser de izquierdas.

"No hay cosa más tonta que un obrero de derechas, decían antes, yo al revés, creo que la gente cuanto más pobre es, más piensa en qué le pueden dar los ricos", ha expresado en primera instancia en el citado programa.

"Esa mentalidad de que los pobres son de izquierdas y que los ricos no pueden ser de izquierdas... ¡No piensan nada! En que una ideología de izquierda es una ideología progresista, que te da la vida", ha razonado inmediatamente después.

Se ha puesto a ella misma de ejemplo, señalando que ella no es pobre, pero porque "he trabajado y tengo ya 80 años". Sin embargo, ha sido clarificadora al advertir de que se ha hecho de izquierdas no por ser pobre, "sino por ser inteligente, por pensar que descubría un mundo mucho más feliz, mejor que el que tenía".

La última frase que ha dejado ha señalado directamente al franquismo: "Era triste, pero la lucha contra el franquismo era alegre". Tampoco se ha olvidado de Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, recordando la ironía de que la gente vive allí "en la miseria, con unos trabajos absolutamente precarios... y le votan".