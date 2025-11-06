Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cristina Almeida enmienda la plana a Juan Carlos I y deja claro quién trajo realmente la democracia a España
Virales

'Reconciliación' parece que no va a haber mucha. 

Álvaro Palazón
Francisco Franco, en primer plano, y Juan Carlos I, en segundo.Getty Images

Reconciliación pero no mucha. Las memorias del rey emérito —llamadas Reconciliación— han salido ya en Francia y han cruzado rápidamente los Pirineos para ser objeto de debate en España. José Luis Rodríguez Zapatero, la reina Letizia, Franco, la muerte de su hermano.... no se deja nada en el tintero el emérito, que lleva desde 2020 exiliado en Abi Dabi.  

En Más Vale Tarde, la abogada Cristina Almeida, diputada en las Cortes Generales, diputada en la Asamblea de Madrid y Senadora en los 90 y una de las abogadas de la acusación en el juicio por la Matanza de Atocha en un despacho de abogados laboralistas en 1977, ha respondido a una de las afirmaciones del rey sobre la democracia. 

Juan Carlos I afirma en su libro que desde 1969 —cuando Franco lo nombró su sucesor— tenía la intención de modernizar el país y abrir el camino hacia la democracia. "Parece que el rey se echa a los hombros la titánica tarea de hacer un país democrático", añade Iñaki López. 

Cristina Almeida es todavía más tajante: "La democracia la trajeron los ciudadanos, la lucha de los trabajadores, la gente que se jugó la vida. Él era un nombrado sin ningún tipo de democracia, nombrado por el generalísimo Franco".

Pone en valor Almeida más a Adolfo Suárez que al rey emérito y señala que tuvo un papel más decisivo: "El rey lo metió de chanchullo, y eso lo reconoció el propio Suárez. No se atrevieron a preguntar al pueblo si quería monarquía o república porque no estaban seguros, por no decir que estaban seguros, de que quizá no saliera la monarquía".

"El rey no fue nombrado por el pueblo, lo fue por Franco. Y después, en democracia, no se ha hecho ningún referéndum para decidir si queríamos rey o no", sentencia la reputada abogada. 

