Dos de cada diez jóvenes en España valora positivamente el franquismo y la reputada abogada Cristina Almeida responde

La prestigiosa abogada y activista política Cristina Almeida, diputada en las Cortes Generales, diputada en la Asamblea de Madrid y Senadora en los 90 y una de las abogadas de la acusación en el juicio por la Matanza de Atocha en un despacho de abogados laboralistas en 1977, ha respondido al dato del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) que dice que dos de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años valora positivamente el franquismo.

No es el único dato que ha chirriado del último informe del CIS, que refleja también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

La abogada Cristina Almeida, que luchó contra la dictadura, desmonta la creencia juvenil de "más seguridad y casas" señalando que solo se reconstruyeron las viviendas que fueron destruidas durante la Guerra Civil y que el régimen dejó abandonadas varias zonas de la periferia de Madrid, que ella misma ayudó después a alfabetizar.

"Madrid quedó arrasado, como está ahora Gaza. Ahora están mirando a ver quién la reconstruye", ha señalado la prestigiosa abogada, que ha añadido que a España "también vinieron los americanos, las grandes empresas y se forraron".

Y para muestra un ejemplo: el dictador "se olvidó de todas las chabolas del pozo del Tío Raimundo, de las de Entrevías o las de Vallecas". De hecho, ella misma participó en su reconstrucción dentro de una campaña de alfabetización en estas zonas.

"Por la noche nos dedicábamos a ayudar a los extremeños y los andaluces que venían para que tuvieran el techo puesto y no le tirara la casa el policía municipal por la mañana", ha contado en Más Vale Tarde, el programa vespertino de laSexta que presentan Iñaki López y Cristina Pardo.

"Todo eso lo hemos vivido y hemos luchado contra eso", ha sentenciado antes de que hay grupos o partidos que no han vivido esa lucha que la están mitificando "o se le está metiendo esa idea".

El valor práctico de la democracia según los expertos

El mensaje de expertos como Cristina Almeida es claro: la libertad no es un concepto abstracto. La capacidad actual de criticar al Gobierno, de que el 21% de los jóvenes exprese una opinión disidente sin temor a represalias, y la propia libertad de prensa que publica estas encuestas son el fruto directo de la lucha contra la dictadura. En el plano práctico, la democracia actual ofrece al ciudadano herramientas legales para la defensa de sus derechos laborales y civiles que eran inexistentes bajo la dictadura, un valor que no se mide en "más casas" sino en dignidad y seguridad jurídica.

De hecho, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha ido por el mismo camino y ha afirmado que "se puede ser crítico" con la democracia actual pero que no es de recibo que el 21% de la población española considere que la dictadura fue "buena" o "muy buena".