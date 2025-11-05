Zapatero responde a lo que Juan Carlos I dice de él en sus memorias y añade un recado sobre Felipe VI

Las memorias de Juan Carlos I van a dar que hablar mucho tiempo. La publicación de Reconciliación en Francia ha sacudido la política española por todo lo que el rey emérito ha querido contar... y que a España se va conociendo a golpe de titular.

Una de las últimas polémicas alcanza al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que también aparece en las páginas de Reconciliación. Más allá de las referencias a quien fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, Juan Carlos I le dedica una crítica sonora al asegurar que se equivocó al no levantarse y no honrar la bandera de EEUU en un desfile militar en 2003, poco antes de llegar a La Moncloa.

Así se lo confesó al por entonces presidente estadounidense, George W. Bush, añadiendo que la actitud de Zapatero fue "antiestadounidense".

"No lo sé, puede que me equivocara, pero los ciudadanos votaron y además votaron sacar las tropas de Irak, que es la decisión que un poco está ahí detrás de fondo", ha querido responer Zapatero a los medios que cubrían un acto en el Congreso de los Diputados.

Pero Zapatero no se ha conformado con hablar 'de lo suyo'. También ha querido dar su matiz a las palabras que Juan Carlos I dedica a Felipe VI, su hijo y el actual rey de España, en relación a la difícil relación entre ambos.

"Me puedes excluir sobre el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que reposas", escribe el emérito, ante lo que Zapatero ha destacado la importancia de "trabajar para que los que te suceden, los que vienen detrás de ti, lo hagan mejor y tengan mejores condiciones".

"Y esa es una lección muy importante en la vida, en cualquier orden; en la vida personal, en la política y también en la institucional. Estoy seguro de que Felipe VI quiere que la princesa Leonor sea mejor que él y yo desearía que el emérito pensara que su hijo es mejor que él", ha concluido el expresidente socialista.