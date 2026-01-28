Cristina Pedroche cuenta cómo duerme con Dabiz Muñoz y ya sabe la que se le viene encima: "Esto también será criticado"

Cristina Pedroche se ha sincerado con sus redes sociales y ha dedicado parte del martes a responder a las preguntas de sus seguidores, casi todas relacionadas con sus hijos Isai y Laia y su pareja, el cocinero Dabiz Muñoz.

Una de las cuestiones que más curiosidad ha generado tiene que ver con cómo duermen. La pregunta en cuestión era: "¿Marido duerme en otra cama? ¿o los cuatro juntos? El mío en otra. Ojalá se normalice que eso no es una crisis".

La presentadora ha explicado que su marido duerme en otra cama y ella con sus dos hijos en otra y ha dado sus razones.

Dabiz, en otra cama

"También hay muchas preguntas sobre esto. Cada familia creo que debe encontrar su propia fórmula, la que mejor encaje con ellos. Nosotros empezamos durmiendo los dos con Laia porque era lo que pensaba que 'debíamos hacer' pero enseguida vi que eso no funcionaba con nosotros", ha empezado diciendo.

Ha recordado Pedroche que ella no tuvo un buen posparto porque "no dormía absolutamente nada pensando que la niña podría dejar de respirar, pensando que se podría caer, pensando en si se había movido un poco porque quería teta o por si tenía que cambiarle el pañal".

"Cada ruido para mí era un susto, así que me llegaba a molestar hasta cuando Dabiz cambiaba de postura o si movía un poco la sábana", ha reconocido en un texto que ha publicado en sus stories.

"Era mejor que [Dabiz Muñoz] se fuera a otra habitación" Pedroche

Por lo que tomaron una decisión que, como ella misma ha reconocido, seguro que ahora será criticada: "Lo hablamos y llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación. Y desde entonces estamos así, así él si llega muy tarde de trabajar no me despierta".

"Ahora normalmente nos metemos todos en la cama y es Dabiz el que cuenta los cuentos y cuando ya nos vamos a dormir nos da un beso, apagamos la luz y ya me quedo yo con los dos, uno a cada lado. Ya sé que esto también será criticado pero como os digo es lo que nos funciona a nosotros, cada uno en su casa que haga lo que quiera y lo que le funcione", ha señalado.

Edad de sus hijos y el apellido Pedroche primero

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz tienen dos hijos Laia, que nació en julio de 2023 e Isai, que nació en julio de 2025. Como curiosidad, el apellido Pedroche es el primero en lugar del Muñoz del padre, algo todavía poco habitual en España.

El artículo 194 del Código Civil dice al respecto que "si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 194 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera".

También se especifica que se puede cambiar el orden "siempre que estén de acuerdo los dos progenitores", como ha sido en este caso concreto de Muñoz y de Pedroche.