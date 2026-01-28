El tramo de vía del accidente de Adamuz tiene 15 soldaduras más como la que supuestamente colapsó

Vista este lunes de las vías, donde se encontraba el Iryo, despejadas tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz (Córdoba).

En el tramo de vía en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con 45 muertos y 123 heridos, había un total de 15 soldaduras más como la que supuestamente colapsó y derivó en el descarrilamiento del tren Iryo que impactó contra un Alvia. Así lo adelanta El País este miércoles en una información sobre la zona sur del puesto de banalización, la estación técnica de Adif.

Según el citado medio, esta quincena de soldaduras aluminotérmicas que unen carriles antiguos con renovados se encuentran en un rango de dos kilómetros, tanto en la vía en el que descarriló el Iryo, como en la que se encontraba el Alvia que recibió el impacto del primero.

También, según la mencionada información, se alternan en ese tramo carril de ArcelorMittal de 2023 con material de ese fabricante con fecha hasta en 1989 -con la marca comercial Ensidesa-.

¿Qué dice la norma NAV 3-3-2.1.?

Cabe destacar que esas 16 soldaduras -las 15 referidas más la que colapsó- cuentan con diferente grado de acero. De 260 en los casos de raíles más antiguos, pero de 380 en los que han sido renovados.

En el citado artículo también se expone la norma de Adif NAV 3-3-2.1. Esta regula los trabajos de soldadura aluminotérmica de carriles y su recepción por parte del organismo ferroviario y fija que este tipo de soldadura "se utiliza, en general, para unir carriles, ya sean nuevos, regenerados o usados, del mismo tipo de perfil y con igual grado de acero". No obstante, sí da lugar a una "excepción", la que abre la puerta a "soldar carriles de diferente grado de acero", como el caso anterior.