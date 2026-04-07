Cristóbal Soria sentencia a Marcos Llorente tras disfrazarse de crema solar: "Se le está yendo la pinza"

El futbolista Marcos Llorente está siendo objeto de críticas tras publicar una fotografía donde aparecía disfrazado de bote de crema solar. Cristóbal Soria, tertuliano de Espejo Público y colaborador habitual de El Chiringuito, ha reaccionado a la imagen este martes.

En un intento de concienciar a sus seguidores de cómo hay que tomar el sol, Marcos Llorente acompañó la publicación con un gráfico en el que se vinculaba el aumento de los casos de melanoma con el del protector solar.

Sin embargo, Cristóbal Soria parece estar en las antípodas de las creencias del futbolista del Atlético de Madrid. "Llorente es un magnífico jugador, pero a veces se le va la pinza", ha afirmado en Espejo Público.

Además, ha asegurado que subir esa imagen a redes "invita a las personas a que no se pongan crema para tomar el sol" y en su opinión, "está fuera de lugar". Una opinión que comparte Marta García Aller, quien cree que busca "una repercusión, unos likes o una polémica".

¿Qué dice la ciencia sobre el uso de crema solar?

Son varios los dermatólogos que han salido al paso de los "conocimientos" que comparte Marcos Llorente en sus redes sociales. Uno de ellos es Álex Docampo, quien ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram desmintiendo, en gran medida, al deportista.

Y lo ha hecho recogiendo las alternativas que propone frente al uso de protección solar. A rasgos generales, la ciencia es muy clara con esta cuestión y alerta sobre las consecuencias que puede tener una sobrexposición al sol:

La radiación ultravioleta daña el ADN de las células de la piel.

La falta de protección solar aumenta el riesgo de cáncer de piel.

El sol envejece la piel mucho más rápido de lo que crees.

La radiación UV también deprime el sistema inmunológico de la piel.

Sabiendo esto, queda claro que usar protección solar es una muy buena opción para protegerse del sol. Pero no es la única medida que podemos adoptar: