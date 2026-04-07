Un dermatólogo va punto por punto desmontando las alternativas de Llorente a los protectores solares

El dermatólogo Alex Docampo ha respondido en sus redes sociales a la publicación del futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente sobre los protectores solares, ya que compartió una foto de él disfrazado de crema solar junto a un gráfico en el que se vinculaba el aumento de los casos de melanoma con el del protector solar.

Tal y como enseñó en ese gráfico, se comparaban esas dos variables entre los años 2000 y 2019. En ambos casos, se veía una tendencia al alza en esas dos décadas y el futbolista dejaba intuir que estaba todo relacionado. "No te diré que lo sabía, pero vamos que se veía venir…", escribió en el post, junto a varias alternativas que describe como reales.

Docampo ha ido hablando una por una de esas alternativas que Llorente proponía para no utilizar el protector solar.

De ponerse a la sombra a comer como un humano

La primera es la de ponerse a la sombra cuando el cuerpo diga que ya vale: Sí, ahí perfecto. La primera medida de fotoprotección es ponerse a la sombra o utilizar gorros o sombreros".

Respecto a la segunda, esa de exponerse todo el año y no solo en agosto, Docampo ha opinado lo siguiente: "Pues no, porque es cierto que las quemaduras solares son lo que más aumenta el riesgo de melanoma, pero la radiación solar acumulada aumenta el riesgo de otros tipos de cánceres de piel que tampoco quieres tener".

La tercera alternativa que ofreció Llorente fue la de usar ropa, que la bautizó como "La original protección solar de toda la vida". "Ahí también, perfecto. Siempre los dermatólogos vamos a priorizar el utilizar ropa antes que utilizar protector solar", ha apuntado el especialista.

Otra opción que dio el jugador fue la de construir melanina progresivamente, ya que es el "protector solar natural". "Eso podría tener sentido, ya que cuando estamos más morenos nos quemamos menos, pero la generación de melanina es una respuesta que ya ha habido un daño solar", le ha respondido el experto.

Docampo, además, ha añadido un ejemplo: "En personas pelirrojas la radiación solar sí que puede ser muy agresiva y generar melanoma con mucha facilidad, igual que en personas de piel negra. La radiación solar no les produce cáncer de piel, así que este mensaje general puede ser muy peligroso para muchas personas".

Respecto a la relación que hace de comer como un humano para que la piel responda mejor a la luz, el dermatólogo ha explicado que le hace "especial gracia". "Y es que viene que todas esas ideas las importáis de otros pseudoinfluencers de Estados Unidos. Allí dicen que te quemas al sol por comer ciertos aceites vegetales. Lo cierto es que no hay datos de que la alimentación influya mucho en cuánto te quemes", ha sentenciado.

"Correlación no implica causalidad"

Finalmente, también ha dejado una valoración sobre la opción de conectar con la naturaleza: "Sí, estar en la naturaleza está genial y en absoluto tenemos que evitar el sol por completo. Por ello, tener una relación sana con él sin alarmismos es lo mejor".

Docampo, para terminar, ha hablado de la gráfica asegurando que "siempre ponéis la misma gráfica del aumento de cáncer de piel con el aumento de uso de fotoprotector" y ha dejado claro que, una vez más, "correlación no implica causalidad".

"El ensayo clínico más grande sí que ha visto que la gente que usa protector solar desarrolla menos cáncer de piel posteriormente, pero lo que de verdad me fastidia es una cosa. Yo mismo tengo varios vídeos explicando por qué no todos tenemos que usar protector solar a todas horas, pero sí que es de los pocos cosméticos que sí que sirven para algo y es el único que critican", ha concluido.