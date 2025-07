Critica que se quiera ilegalizar esta práctica veraniega que es historia de España y le llueven los aplausos

La creadora de contenido Zoila (@zoilaelectraa) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una reflexión crítica sobre el ocio y los espacios públicos que da mucho que pensar.

"No sé si os habéis dado cuenta de que estamos viviendo una época en la que todo lo que no sea consumir se está volviendo ilegal", ha comenzado asegurando la tiktoker.

"Seguramente todos los que tenéis abuelas, pueblos o viváis en un país de habla hispana conozcáis el concepto de salir a la calle, sentarte en una silla de plástico y ponerte a tomar el fresco", ha comentado Zoila.

"Es el caso de esta fotografía que literalmente se llama Tomar el fresco que es historia de España" ,ha apuntado la creadora de contenido, enseñando la mítica imagen de unas abuelas sentadas en la calle con sillas hablando.

"Pues bueno, lo que ha pasado es lo siguiente. La Guardia Civil ha decidido subir un tuit diciendo que es ilegal o que no se puede sacar las sillas a la calle en la vía pública para sentarse a tomar el aire", ha criticado la usuaria.

"¿Y esto qué significa y qué consecuencias tiene? Cada vez más parques se están eliminando, se están borrando, se están convirtiendo en plazas para poner terrazas y sillas de comercios...", ha destacado la tiktoker.

"Lo que está pasando a día de hoy en este país es que las actividades que son gratuitas se están erradicando poco a poco para que sólo podamos tener actividades como ir a una terraza a tomar algo y consumir, irte a un McDonald's o irte de compras por gran Vía", ha censurado Zoila.

"No hay lugares de disfrute público en el que no tengas que gastar ni consumir nada. Que tu abuela salga a la calle a hablar con sus vecinas y se siente en un patio no hace que la sociedad española consuma dinero ni gaste nada", ha apuntado la usuaria.

"Lo que sí que hace es crear una comunidad, y eso es lo que se está erradicando en este país", ha reflexionado la creadora de contenido, haciendo referencia a las redes vecinales y a la colectividad.

"Que si tú no pagas al señor del McDonald's una hamburguesa de 1,50 euros no vale, no estás haciendo nada por apoyar a esta sociedad. Por eso se eliminan estas costumbres tan características de lo que es la cultura española", ha añadido.

"Y quien lo quiera ilegalizar solo quiere convertir este país en fruto del turismo y un lugar donde puedan venir los guiris a consumir constantemente y que las personas que vivimos aquí no podamos disfrutar de lo bonito de nuestro país", ha sentenciado para concluir.