Critican a Ana Peleteiro por hacerse "un casoplón" con el dinero de todos los españoles y ella responde detallando sus ingresos
"Probablemente, cobre la beca durante muchos añitos porque hay Ana Peleteiro para rato".
La atleta Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de 2020 y varias veces campeona de Europa de la misma disciplina, ha respondido con toda contundencia a un usuario que le lanzó críticas porque, según decía, la deportista se está haciendo "un casoplón" con el dinero de las becas que recibe.
Peleteiro subió unas imágenes de la vivienda que se está construyendo y luego ha lamentado que "hay muchísima gente que está detrás de un teléfono amargada en su casa y simplemente viven para soltar sandeces por la boca o en este caso por los dedos".
"Hubo varios comentarios que me tocan las narices. Vaya casoplón que se está haciendo la tipa esta con todas las ayudas y becas que cobra de todos los españoles", ha asegurado la atleta antes de advertir: "La beca que cobro es pública y, amor, te aseguro que no me estoy pagando esta casa con eso. Lo que gano de la beca no es ni un 10% de mis ingresos anuales".
"Gracias a dios, tengo una economía que me he labrado yo a base de mucho trabajo. Tengo tres empresas a las que estoy entregada y funcionan muy bien y acumulo más de un millón de seguidores en redes sociales, con lo cual te puedes imaginar que de las becas yo no vivo", ha insistido.
Peleteiro ha admitido que las becas le ayudaron muchísimo a empezar, pero ha dejado claro que "no te vas a enriquecer a base a becas del Estado": "En el atletismo se gana mucho dinero en comparación con otros deportes, pero no es equiparable al fútbol o el baloncesto porque es imposible. Además de deportista soy autónoma y tengo mis empresas, con lo cual te puedes imaginar que yo también pago mis impuestos".
"Puedo permitirme la casa de mis sueños"
"Y con ellos estoy pagando mi beca como las de otros deportistas, como la sanidad que tenemos, la educación, la cultura y un largo etcétera de cosas a las que van destinados estos impuestos", ha repetido.
"Después de trabajar durante muchos años, a mis 29 años me puedo permitir hacerme la casa de mis sueños en la ciudad de mi infancia y en la que quiero vivir. No es gracias al dinero que supuestamente tú me das que seguramente sea de tu parte muy poquito. Si los deportistas cobramos esa beca es porque nos dedicamos a competir a nivel internacional y a representar a nuestro país, llevar la bandera española por el mundo y mostrar el producto español que tenemos que es maravilloso", ha resalta la atleta antes de aviar: "Probablemente, cobre la beca durante muchos añitos porque hay Ana Peleteiro para rato".