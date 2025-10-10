Critican a un restaurante de Granada por cerrar muy pronto y seis meses después toman una decisión que van a cumplir a rajatabla

El Bar Aliatar Los Caracoles, de Granada, ha reiterado su compromiso con el descanso de su personal seis meses después de haber sido noticia por la firme respuesta que dio a un cliente que se quejó porque, en su opinión, el local cerraba demasiado pronto.

"A las 16:01 no te ponen una cerveza un sábado estando el bar con gente. Cultura de Granada, tapas... será un horario noruego. Lamentable", escribió aquel parroquiano hace meses, que se llevó la contundente respuesta del dueño del negocio.

"Siento no haberte atendido como mereces, pero mis trabajadores y yo tenemos horarios como cualquier empleado en Granada y resto de España. Por suerte, las jornadas laborales de 12 horas se abolieron. Espero que en su trabajo sea igual", respondió el hostelero.

Ahora, seis meses después de aquello, el mismo bar ha subido una publicación a TikTok. "Yo lo siento, pero a las 16.01 aquí ya no se pone cerveza, aquí ya no se sirven raciones de caracoles. Porque el descanso de mi personal es tan importante como nuestros famosos caracoles", aseguran.

"Aquí lo tenemos claro. Ni un minuto más ni uno menos. Nosotros respetamos el descanso de nuestros trabajadores", aseguran en la descripción de ese mismo vídeo.

En las reacciones, son muchos los que apoyan la decisión del bar. "En España tenemos muy mala manía. Los restaurantes a las 22.00 ya no tendrían que servir más cenas porque el personal a qué hora se irá a casa si la cocina cierra a las 12.00 en la gran mayoría?".

"Si un tren sale a las 14:00, no pretendas llegar a las 14:15 y que té esté esperando. Respeten los horarios", dice otro.

Sin embargo, son también muchos los que critican al bar por cumplir sus horarios. "Pues para qué sales, compra una mercería, así cierras cuando quieras", dice una persona. ¿Cómo vas a dejar de tirar cervezas a las 4 de la tarde? Si después del café entra la primera", asegura otro.