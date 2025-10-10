La gente no da crédito con las normas de este restaurante: muchos piden que intervenga el ministerio de Trabajo

Los bares y los restaurantes siempre están en el punto de mira de las redes sociales, tanto para bien como para mal. Mucho ha crecido en muy poco tiempo el contenido sobre la hostelería en internet y esto hace que se viralicen tanto buenas como malas prácticas.

En las últimas horas ha dado que hablar una publicación de Soy Camarero donde expone las nuevas normas que ha puesto un bar y que, la mayoría de ellas, perjudican seriamente a los empleados.

Ojo porque en este establecimiento: no se come, no se cena y no se toma café. Los trabajadores que hagan un turno de ocho horas seguido tienen "20 minutos de reloj cuando le diga el responsable".

Suspendidos de empleo y sueldo

Y hay más: está prohibido tener teléfono móvil, auriculares o cualquier dispositivo ajeno al desempeño del trabajo.

"El que llegue 1 minuto tarde a su turno que no se moleste en ir que estará suspendido de empleo el sueldo el tiempo que considere la empresa", dice quizá una de las normas más polémicas.

Pero no es la única: "El producto estropeado por cada empleado se hace cargo el empleado y el que esté malo o presenta justificante médico y su debida baja o acude a su puesto de trabajo".

Por último dice: "Los 20 minutos de descanso no está permitido consumir nada en el establecimiento y si es así cada uno abona sus consumiciones".

Nadie da crédito

En los comentarios, los usuarios no dan crédito ante las normas del establecimiento y algunos han pedido que denuncien a inspección de Trabajo para que intervenga el mismísimo ministerio de Yolanda Díaz.

"Madre mía lo mejor que he hecho a sido dejar la hostelería y pasarme a la seguridad privada es lo mismo que de camarero pero no sirvo ni platos y copas y cobro las horas extras", dice uno.

Otro añade: "Fácil, un contra cartel diciendo: Te comunicamos que la semana que viene tienes cita con el inspector de trabajo".