Cuelgan un cartel en un restaurante por cerrar durante el mes del Mundial: "Que lo vea en su casa, que es gratis"

El hostelero y activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, donde publica vídeos criticando malas prácticas del sector y defendiendo los derechos de los trabajadores —reflejándolo al contar lo que pasa detrás y delante de la barra—, ha publicado un cartel que alguien ha colgado en un restaurante de A Coruña.

"Fijaos que esta nota la han dejado en un bar, que se llama Loncho, situado en Casalonga, y el bar está cerrado por vacaciones. Pues han dejado esta nota por debajo de la puerta o pegada, no lo sé muy bien", ha expresado Soriano al principio del vídeo.

La nota criticaba al bar por cerrar durante el mes en el que se disputa el Mundial, en el que España se enfrentará en la final a Argentina para intentar conseguir el segundo título de su historia.

El cartel que indigna a muchos

"Un mes el bar cerrado y en el año del Mundial. Y España en la final. ¡Viva la hostelería!", expresaba el cartel. Soriano, alucinado, ironiza en su respuesta: "A ver, ¿porque se juegue el Mundial no tienen derecho a descansar si son sus vacaciones? No entiendo muy bien esta nota. Un poco de empatía y descanso de los trabajadores".

En cuanto a reacciones, muchos han defendido al local y la usuaria @Mamitrol2 cuenta un caso parecido que vivió: "Cuando vivía en Madrid, el bar al que iba a desayunar cerraba del 15 de diciembre al 15 de enero. Un día le pregunté el porqué, ya que en Navidad tendría más clientes. Me dijo que tanto él como los camareros tenían derecho a disfrutar de la Navidad y de su familia".

"Que lo vea en su casa"

"Que lo vea en su casa. Más faltaba, es gratis, ¿o en casa no puedes beber?", reaccionaba la usuaria @MichiMilu. Otro usuario sí defendió que "es el único bar de la localidad y dejó sin punto de reunión para poder ver la final a los vecinos".

Recibió una réplica de la usuaria Montse Miró: "¿Y? ¿Cerrará de vacaciones cuando quiera, no? Igual quiere ver el Mundial en su casa tranquilito y a gusto. Ya faltaría que para irse de vacaciones haya que pedir permiso".