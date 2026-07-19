Roberto Pérez, campeón de oratoria: "Cuando un adolescente te responde mal, lo peor que puedes hacer es responder igual"

Roberto Pérez Marijuán, comunicador y campeón internacional de oratoria en español, ha dado su perspectiva sobre cómo se debería reaccionar cuando un adolescente "te responde mal".

"Cuando un adolescente te responde mal, lo peor que puedes hacer es responder igual. Y ya sé lo que muchas personas están pensando: Roberto, si me falta el respeto, tendré que decir algo. Claro que sí, pero una cosa es poner límites y otra muy distinta, reaccionar desde el enfado", ha defendido al principio del vídeo de su perfil de TikTok (@robervigo07), que ha acumulado miles de visualizaciones.

Sin embargo, matiza que "una cosa es poner límites y otra muy distinta reaccionar desde el enfado". Siempre desde sus palabras, cuando un adolescente responde de forma brusca, "muchos adultos hacen exactamente lo mismo".

"Suben el tono, hablan más rápido, se enfadan y, en cuestión de segundos, la conversación se convierte en una competición para ver quién grita más", ha añadido. También destaca que es precisamente ahí donde aparece algo "muy interesante".

"Detrás de una mala respuesta hay una emoción mal gestionaa"

"La ciencia lleva años estudiando algo llamado corregulación emocional, que básicamente significa que nuestros estados emocionales se contagian", ha explicado. La calma se contagia, así como la tensión, la ansiedad y el enfado.

Cuando una persona pierde el control y la otra persona hace lo mismo, la situación suele empeorar. ¿Qué se puede hacer? Según cuenta: "Entender que muchas veces detrás de una mala respuesta hay una emoción mal gestionada: frustración, vergüenza, miedo, cansancio, necesidad de autonomía".

Ha advertido que no está "justificando la conducta", sino intentando entender qué la provoca: "Cuando entiendes mejor, sueles responder mejor". Por eso propone que cuando alguien note que la conversación "se está calentando", baje su volumen de voz un 20% y reduzca la velocidad al hablar.

"Es muy difícil mantener una discusión a gritos cuando una de las dos personas empieza a transmitir calma. Y si eres adolescente y estás viendo este vídeo, déjame darte un consejo también. Tus padres no son perfectos, pero muchas veces cuando te corrigen, lo hacen desde la preocupación, no desde el deseo de fastidiarte la vida", ha sentenciado.