Cuenta cómo espantó a un atracador que quería robarle y se convierte en leyenda de Twitter

Un hombre que fue víctima de un atraco en un banco en la localidad pontevedresa de Moraña se ha convertido en todo un fenómeno en Twitter gracias a su explicación de cómo logró espantar al ladrón.

"Me puso una navaja aquí y la mano por encima del hombro y después me dijo: o me das la cartera o te mato o te clavo", relata el hombre ante las cámaras de la televisión de Galicia.

Y remata su testimonio: "Y yo le dije: pues clávame si tienes huevos. Se lo dije así, con toda la cara. Y el tío escapó".

El hombre, llamado Xosé Manuel Parga, era el único cliente que estaba en la sucursal bancaria en el momento del atraco y reconoce que en ese momento no tenía nada de miedo. Pero admite: "Cuando el tipo se fue, me asusté un poco".

Según explica la TVG, el presunto atracador lo tomó como rehén para exigir el dinero de la caja. La amenaza surtió efecto, "y el banco le dio el dinero", dice Xosé, que añade que el presunto atracador se dio a la fuga y que se fueron tras él, pero ya no lo alcanzaron. Se llevó un botín que podría rondar los tres mil euros.

El testimonio del hombre acumula más de 2.000 'me gusta' y ha provocado reacciones como estas: