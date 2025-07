Cuenta lo que empieza a ocurrir en muchas cafeterías de España cuando pide un café con hielo

Con el verano y el calor a pleno rendimiento llegan los cafés con hielo. Una forma de consumir el café que, por lo que se ve en redes sociales, es muy típica de España y poco común en otros lugares del mundo.

Básicamente consiste en pedir un café con leche y un vaso con hielo donde verter el líquido. ¿Qué ocurre? Que con la llegada de productos de otras partes del mundo como Estados Unidos como el ice latte este tipo de bebida está en peligro, según ha denunciado una usuaria de TikTok.

"Quiero un café con leche con hielo, no quiero un ice latte. No quiero me cobres 5 euros por un café normal, no quiero me pongas el vaso gigante con ocho hielos porque se agua todo.

"Quiero hacer mi ritual del verano de cambiar el café con leche de vaso y ponerlo en el vaso de hielo y lo que es más importante no quiero hablar en inglés, quiero hablar en español, quiero utilizar los términos que tenemos en español", ha afirmado.

Y ha sentenciado con contundencia: "Quiero hablar en mi puñetero idioma en mi puñetero país ponme un café con leche con hielo, no me pongas un ice latte".