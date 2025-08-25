Cuenta lo que le ha costado sus vacaciones en Italia y la comparación con España es sangrante 

En pleno auge de la subida de precios en las zonas costeras en España, el usuario de X @03690jul ha contado lo que ha pagado durante sus vacaciones en la ciudad italiana de Livorno y ha dejado a todo sin palabras.

Todo ha comenzado con un tuit en el que se destacaba la seguridad italiana por parte de los profesionales después de que una turista pusiera sus pies en el agua de la Fontana di Trevi, en Roma.

"Italia es un país donde no se permite a un turista propasarse lo más mínimo y en el que se ha vendido un turismo cultural. En España se vendió el turismo de 'ven aquí que puedes cagarte en el portal de tus vecinos' y así les va. Eso quieren exportar a Asturias", destacó ese primer usuario.

A ese mensaje respondió @03690jul, que ha contado lo que le ha costado pasar una semana de vacaciones en Livorno y los precios se han hecho virales, por lo que contrasta con España.

"Estoy en Italia unos días. Un piso de alquiler, 500€. Una cerveza 1,40 euros, desayuno 2,70euros, cenar bien 18euros. Ciudad costera del tamaño de Alicante", ha afirmado el usuario, que en respuestas a otros usuarios ha contado que el piso de alquiler era por un mes.

"Te sale más barato venir aquí que irte a Málaga o Barcelona", ha añadido el usuario, cuyo tuit se ha hecho viral con más de mil me gusta y 75.000 reproducciones.