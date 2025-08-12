Cuenta lo que le han cobrado a su hijo en el Cabo de Gata por dos sangrías y es para llevarse las manos a la cabeza

El tuitero @Hanky_solo ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, contando cuánto le han cobrado a su hijo en Cabo de Gata por dos sangrías.

"Pues nada, que a mi hijo le crujieron ayer cincuenta y seis euros por dos putas sangrías en un restaurante del Cabo de Gata. Pero que hay que salvar la hostelería, pobrecitos", ha publicado la tuitera.

Una anécdota que ha despertado la indignación entre la comunidad tuitera, quienes han hecho que la publicación supere las 125.000 visualizaciones, más de 1.000 'me gustas' y 200 comentarios.

"Eso sí que es una buena sangría"; "A un vecino le cascaron cinco euros por un tinto de verano"; "Espero que cada ronda viniera en garrafa de 10 litros como poco"; "¿Tomó 2 barriles?", han comentado los tuiteros.

Una mala experiencia que parece que no es nueva en la zona: "Yo veraneé unos cuantos años en el Cabo de Gata y el subidón que ha pegado en cuestión de 6-7 años es bestial. Desde después de la pandemia se han subido a la parra que da gusto".

Aunque parece que no es en el único lugar de Andalucía en el que se han disparado los precios. "En Málaga, en un chiringuito 25 euros una sangría"; "No es solo Cabo de Gata. Desde Villaricos a La Herradura se le está yendo la cabeza a muchos hosteleros", han apuntado algunos internautas.