Cuenta lo que le ha pasado al dejarle a su vecina pequeña su cuenta de Disney y arrasa

El cresdor de contenido Gianluca Gentile (@gianlucagen97) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando la divertida historia que le ha ocurrido al dejarle a su vecina pequeña su cuenta de Disney.

"No puede ser. Una vecina me ha preguntado si tenía Disney para su hija. Total, no me costaba nada, le he pasado el usuario. Y yo diciendo: qué buen acto, la cría poder ver su peli...", ha comenzado relatando el tiktoker.

Pero la sorpresa ha llegado cuando Gentile ha recibido un WhatsApp de la madre de la niña, la cual le ha comentado que su hija le está preguntando qué quiere decir su usuario y que no para de decirlo porque le hace gracia la palabra.

Sin entender mucho la situación, el creador de contenido, quien no se acordaba de cuál era su nombre de usuario, ha ido a mirar a su cuenta de Disney y no ha podido aguantarse la risa cuando ha visto lo que tenía puesto: succiónamela.

"No me acordaba que tenía este nombre, que lo pongo en todos lados, hasta en Netflix. Se ve que ahora está saltando por casa diciendo la palabra 'succiónamela'. Pido disculpas públicamente, perdona", ha concluído el tiktoker en tono divertido.