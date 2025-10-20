Reservan mesa para 16, piden un cava fuera de carta y a la hora de la verdad el hostelero no sabe dónde meterse

Reservar mesa se ha convertido en algo primordial, sobre todo en las grandes ciudades, si grupos grandes quieren salir a comer a cenar. Según los datos de TheFork recopilados este verano, el 26% de las reservas online registradas en restaurantes en España durante el verano corresponden a comensales internacionales, y el 30% a nacionales.

El estudio de esta reconocida aplicación de búsqueda de restaurantes y reservas añade, además, que los italianos son los que más lo hacen, con un 22%. Le siguen Francia y Reino Unido, con un 16% cada uno. El cuarto puesto lo ocupa Alemania con un 7%, y el quinto le corresponde a Países Bajos, con un 6%.

De vuelta a España, tal y como relatan los hosteleros, no hay cosa peor que tener una mesa preparada por un grupo grande de comensales y que estos finalmente no presenten y encima no avisen de ello.

Esto es lo que le ha ocurrido a la reconocida cuenta de TikTok @cocineandoando, con más de 80.000 seguidores y especializada en hostelería, con unos clientes que han reservado mesa para 16, con un extra de un cava fuera de carta que han tenido que conseguir.

"Esa falta de respeto que se nos hace a los hosteleros, dejándonos tirados a la hora del servicio. Hoy mesa para 16 personas a menú cerrado y con un cava especial, que tuvimos que conseguir para ellos pues no estaba en nuestra carta", han empezado contando.

Han puesto el foco en que no eran precisamente jóvenes, eran personas "en edad de jubilación: "Vinieron a visitarnos al restaurante, les mostramos las instalaciones, los atendí, les ofrecimos nuestra carta y decidieron por nuestro menú degustación. Aún más, nos encargaron un cava que el señor quería por su capricho por que había trabajado en esa fábrica toda su vida".

Todo iba bien, incluso confirmaron el cava y con ello la reserva, pero a la hora de la verdad, sorpresa: no se presentan. "¿Que creéis que deberíamos hacer? ¿Cobrar una reserva previa? ¿Vendrías a comer a un restaurante en el que tienes que pagar antes de llegar?", ha preguntado a los cientos de miles de seguidores de la cuenta.