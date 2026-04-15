Cuenta lo que le pasó en una entrevista de trabajo e indigna a todo el mundo: acaba haciendo una denuncia que es la clave

Las entrevistas de trabajo suelen ser temas que generan mucha conversación en redes sociales y que desatan los comentarios de todo tipo. Por ejemplo, este lunes se compartió el correo que le habían enviado desde una empresa a una persona para rechazar su candidatura a un puesto de trabajo después de haber hecho una entrevista.

En el mensaje difundido en X por el perfil de Adi el Grande, se puede leer este mail mandado por la empresa para informarle de que no había pasado ese proceso y hasta le aconsejaban para futuras entrevistas que no preguntara por cosas importantes relacionadas con el puesto de trabajo.

"Hola, Gavin. Agradecemos que te hayas tomado el tiempo de entrevistarte con nosotros, pero lamentablemente estaremos avanzando con otros candidatos. Para futuras referencias, hacer preguntas sobre el salario, las responsabilidades y la cultura laboral no son cosas que nos guste discutir durante el proceso de entrevista. Gracias por tu tiempo y te deseamos la mejor de las suertes", le escribieron.

A partir de ahí, se han hecho virales numerosos testimonios de personas que han sufrido episodios similares en entrevistas de trabajo. Alguna ha llamado la atención y se ha hecho viral.

El testimonio más llamativo

Concretamente, ha sido la cuenta @Alternativevt la que ha compartido su experiencia y ha denunciado lo que le pasó en uno de esos procesos de selección. Su tuit lleva más de 1,6 millones de reproducciones y 27.000 me gusta.

"Una vez fui a una entrevista donde el 'entrevistador' no dejaba de hablar de lo increíble que era la empresa, lo difícil que era el trabajo, y la 'enorme' responsabilidad que era trabajar ahí. Después de 10 minutos finalmente me deja hablar y le pregunté que cuánto pagaban", ha comenzado relatando.

Desde la empresa no le querían contestar: "No me quería responder, dudó bastante en darme una respuesta y yo le volví a insistir con ese tema antes de seguir con la entrevista. Cuando finalmente me respondió, era mucho menos de lo que ganaba actualmente, era una carga laboral mucho mayor y con responsabilidades muchísimo más grandes".

"Yo de una le dije que 'no gracias, pagan menos que donde estoy ahora'", ha sentenciado, haciendo una pregunta que es clave: "¿Por qué no te quieren decir cuanto pagan?". "Literal es lo mas importante y el motivo por el cual trabajamos", ha concluido.