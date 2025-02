Cuenta lo que le pedían sus padres sobre los bazares de la competencia: "Qué vergüenza pasé"

En el pódcast Un chino y medio, presentado por los creadores de contenido @jiajunyin2 y @chickenpapi, han hablado, entre otras cosas, de algunas anécdotas que han vivido de pequeños, mientras la familia de uno tenía un bar y el del otro, un bazar.

"Cuando mis padres tenían un bar y por las tardes no había nada que decían, me decían que cogiera la bicicleta, diera una vuelta por toda la manzana y mirase cuántos clientes había en los bares de la competencia", han revelado.

"Yo no sé para qué, si luego le decía: hay cuatro, hay diez, hay cero, no hacían nada, tío. Nunca supe por qué hacían eso", ha añadido. Precisamente al otro presentador le pasaba exactamente lo mismo. Sin embargo, al tratarse de un bazar, tenía que entrar dentro de las tiendas.

Lo que le pasaba mucho es que los empleados de los bazares comenzaban a reconocerle. "A mí me da mucha vergüenza, me acuerdo de que una vez fui a la otra tienda, entré para ver y me dijeron allí que los bazares ganamos más o menos lo mismo, que no hacía falta que fuese a mirar", ha relatado.

"Me fui superrojo, corriendo, le dije a mi madre: ¿Por qué me haces eso? Qué vergüenza pasé", ha rematado el joven. El vídeo ha cosechado más de medio millón de seguidores y 34.000 'me gusta' en apenas 24 horas.