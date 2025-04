Cuenta que es lo que más le enfada de ser española y su opinión deja indiferentes a pocos

La usuaria de TikTok Lucía (@luciarivast) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando qué es lo que más le enfada de ser española, algo que ha causado un aluvión de críticas entre los usuarios.

"Algo que me enfada muchísimo y que no entiendo es que no se celebre San Jordi fuera de Cataluña. Es que creo que no hay tradición más guay que esa", ha confesado la tiktoker.

"¡Es que te regalen un libro y una rosa! Nada que me guste más que eso, o sea leer y recibir flores. Y yo también poder regalar libros y flores, es increíble", ha destacado la usuaria.

"Que obviamente sé que antes la tradición era que las mujeres recibíamos flores y los hombres recibían libros, pero obviamente ahora yo creo que ya se dan las dos cosas, ¿no? Por lo menos, yo quiero las dos", ha concluido Lucía.