Cuenta lo que hacen en un restaurante chino para conseguir reseñas positivas: ¿Genialidad o chantaje?

En los últimos meses, muchos clientes de bares y restaurantes han empezado a denunciar las estrategias, más o menos sucias, que algunos locales han implementando para conseguir buenas opiniones en internet.

En el podcast Una Estrella han puesto sobre la mesa una de esas técnicas, que vieron en un restaurante chino. "Estuve en un restaurante chino que venía la chica y te decía: '¿Está todo bien, os ha gustado la comida?", han contado.

"Y tú: 'Sí, sí'. '¿De verdad que no tienen nada que no les haya gustado?'. Y tú: 'No, no, está todo muy rico'. Y te decía: 'Vale, pues les vamos a regalar unos palillos chinos", ha continuado.

"Y tú ya los ibas a coger y te decía: 'Si nos dejan una reseña positiva, ya que les ha gustado tanto'. Y eran bonitos los palillos chinos. Por supuesto que dejé la reseña y por supuesto que la borré al llegar a mi casa", han subrayado.

El podcast pregunta en su publicación de TikTok si eso es una "genialidad o un chantaje": "Esta táctica no solo es un incentivo para los clientes, sino también una manera astuta de mejorar su reputación online. En un mundo donde las reseñas en línea son cruciales para el éxito de los negocios, esta estrategia podría considerarse brillante".

"Regalar palillos puede parecer un pequeño gesto, pero en la cultura china, los palillos son mucho más que simples utensilios; simbolizan hospitalidad y tradición. Además, las reseñas positivas pueden aumentar las ventas hasta un 18%, según estudios recientes. Por lo tanto, este restaurante no solo está promoviendo su cultura, sino también asegurando su éxito comercial", reflexionan.