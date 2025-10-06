Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuenta lo que ha visto en la sala de espera de urgencias: la escena provoca muchas reacciones y da para reflexión
Virales

Virales

Cuenta lo que ha visto en la sala de espera de urgencias: la escena provoca muchas reacciones y da para reflexión

"A mí se me cayó el alma al suelo".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La sala de espera del médico.Getty Images

La escena que una persona ha contemplado en la sala de espera de las urgencias de un hospital le ha llamado tanto la atención que ha lanzado una reflexión que, a su vez, ha provocado debate.

"¿Quieres saber lo que es estar solo de verdad? Acabo de volver del hospital porque tenía que ir y había dos mujeres que me llamaron demasiado la atención. Una de ellas tendría aproximadamente unos 60 años y tenía la cara reventada porque se había caído y suerte que la encontraron en la calle unas personas y la llevaron al hospital", cuenta el usuario @juanjoleis02.

"Y otra chica que tendría más o menos mi edad, que estaba con unos cólicos de riñón tan grandes que estaba así encorvada en una silla y no tenían a nadie a su lado", ha señalado.

El usuario señala que últimamente "se vende muchísimo el mensaje de: 'Hay que aprender a estar solo": "Y voy a ser el primero que lo respeta porque claramente tenemos que aprender a convivir con la soledad y no depender de otras personas, pero esto es estar solo de verdad". 

"Esto es esa soledad que te duele, que no eres capaz ni siquiera de respirar porque sabes que aunque te caigas en la calle, aunque te duela algo, aunque mañana te pase algo y ya no estés, no va a haber nadie a tu lado. Y lo peor es que cada vez hay más personas que están en esta situación", lamenta.

"A mí se me cayó el alma al suelo cuando vi a estas dos personas. Y esto es lo que está construyendo esta generación: personas que cada vez estén más solas. Veremos lo que pasa con nuestra generación cuando todos nosotros seamos ancianos", reconoce. 

"Así estuve yo en urgencias hace unos días. Desapareceré y nadie me echará en falta", ha respondido otra persona. Otra usuaria va más allá: "Entrar y salir sola a un quirófano… no se lo deseo a nadie".

"Efectivamente. Y lo que más rabia da es que la gente te diga que también está sola, cuando realmente tiene aunque sea a familiares. Cualquier día me caigo en casa y no se entera nadie hasta pasados días", señala otra usuaria.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 