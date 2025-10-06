Cuenta lo que ha visto en la sala de espera de urgencias: la escena provoca muchas reacciones y da para reflexión

La escena que una persona ha contemplado en la sala de espera de las urgencias de un hospital le ha llamado tanto la atención que ha lanzado una reflexión que, a su vez, ha provocado debate.

"¿Quieres saber lo que es estar solo de verdad? Acabo de volver del hospital porque tenía que ir y había dos mujeres que me llamaron demasiado la atención. Una de ellas tendría aproximadamente unos 60 años y tenía la cara reventada porque se había caído y suerte que la encontraron en la calle unas personas y la llevaron al hospital", cuenta el usuario @juanjoleis02.

"Y otra chica que tendría más o menos mi edad, que estaba con unos cólicos de riñón tan grandes que estaba así encorvada en una silla y no tenían a nadie a su lado", ha señalado.

El usuario señala que últimamente "se vende muchísimo el mensaje de: 'Hay que aprender a estar solo": "Y voy a ser el primero que lo respeta porque claramente tenemos que aprender a convivir con la soledad y no depender de otras personas, pero esto es estar solo de verdad".

"Esto es esa soledad que te duele, que no eres capaz ni siquiera de respirar porque sabes que aunque te caigas en la calle, aunque te duela algo, aunque mañana te pase algo y ya no estés, no va a haber nadie a tu lado. Y lo peor es que cada vez hay más personas que están en esta situación", lamenta.

"A mí se me cayó el alma al suelo cuando vi a estas dos personas. Y esto es lo que está construyendo esta generación: personas que cada vez estén más solas. Veremos lo que pasa con nuestra generación cuando todos nosotros seamos ancianos", reconoce.

"Así estuve yo en urgencias hace unos días. Desapareceré y nadie me echará en falta", ha respondido otra persona. Otra usuaria va más allá: "Entrar y salir sola a un quirófano… no se lo deseo a nadie".

"Efectivamente. Y lo que más rabia da es que la gente te diga que también está sola, cuando realmente tiene aunque sea a familiares. Cualquier día me caigo en casa y no se entera nadie hasta pasados días", señala otra usuaria.