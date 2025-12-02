Dana, ucraniana que vive en España: "Me da envidia que los españoles seáis todos como familia"

Dana es una joven ucraniana que lleva un tiempo viviendo en España, momento en el que decidió empezar a publicar vídeos en redes sociales mostrando su vida en el país, el día a día, curiosidades y diferencias culturales con su país.

El paso del tiempo le ha llevado a un profundo aprendizaje del idioma y ya lo domina bastante bien, pero ha señalado hasta tres aspectos de los españoles que le han encantado y no ha podido evitar hablar de ello en un vídeo publicado en TikTok, red social en la que acumula ya más de 6.000 seguidores (@_dana_ko_).

"Son tres cosas por las que tengo envidia a los españoles y me gustaría también aplicar estas costumbres en mi vida", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas 24 horas.

Lo primero que ha mencionado está relacionado con las emociones. Según su punto de vista, los españoles son "muy abiertos y muy libres a la hora de mostrar las emociones", tanto si están muy tristes como si están enfadados o, por el contrario, si están muy alegres.

"Estáis sonriendo y sois felices. No tenéis miedo ni vergüenza de mostrar las emociones, yo tampoco tengo ese miedo, pero no está tan normalizado en mi país, nosotros somos más neutrales, pero aquí la gente de por sí ya está sonriendo un poco", ha opinado la joven ucraniana.

"Sois todos como una familia"

Otro aspecto que ha destacado es que los españoles son todos "de una familia, suena un poco raro, no todos son así, pero la mayoría que he conocido en mi vida puede hablar con cualquier persona por la calle porque sí". Ha explicado que ha visto a muchos españoles no tener un problema alguno con hablar con desconocidos por la calle, sin vergüenza alguna.

A su modo de ver es extraño por la falta de costumbre y lo diferente que es en Ucrania. Por último, le ha encantado "cómo respetáis el tema de la familia, a vuestros padres, tampoco puedo decir que todos sean iguales, pero los domingos la mayoría sí o sí tiene que estar en casa de los platos comiendo platos familiares".