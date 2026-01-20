David, casero de un piso de Vigo, se niega a subir el alquiler a su inquilina: "Por ganar 200 euros más no me voy a hacer rico, ya me parece mucha pasta lo que le cobro"

David, el casero de Vigo que se ha convertido en noticia por no subir el alquiler.

El índice de referencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la actualización anual de contratos de alquiler (IRAV) cerró diciembre de 2025 en el 2,32% interanual, el valor más alto desde su creación. La subida afecta a más de 600.000 contratos de renovación prevista en 2026.

Conviene traducir esos datos al mundo real: en la práctica, esas cifras impiden a muchos españoles acceder a una vivienda digna. De hecho, según un informe de Fotocasa Research, el porcentaje de españoles que comparte piso porque no puede pagar un alquiler completo supera ya el 55%

Ante todos esos datos se entiende mejor que estos días esté siendo noticia David, un casero de Vigo que ha decidido no subir el precio del alquiler a su inquilina. En una publicación en la red social X, el antiguo Twitter, este hombre explicaba que le cobra 600 euros al mes por un piso en el centro de la ciudad de tres habitaciones y reformado totalmente. Señala que, con los precios actuales, lo podría alquilar por más de 1.000 euros.

"Por ganar 200 euros más no me voy a hacer rico"

"A mi inquilina no le he subido el alquiler ni se lo voy a subir, ya me parece mucha pasta lo que le cobro. Me envió un mensaje precioso en Navidad, diciéndome que mi piso fue lo mejor que le ha pasado en muchos años", aseguraba antes de decir algo muy poco habitual: "Por ganar 200 euros más no me voy a hacer rico, cubro gastos, sin más… esta chica tendría que volver a casa de sus padres o vivir en un antro".

"Hace falta regular la VIVIENDA PERO YA!!!! No entiendo como esos 'caseros' pueden dormir tranquilos abusando de sus inquilinos….", subrayaba.

Después del éxito que han tenido sus palabras, la televisión autonómica gallega (TVG) le ha entrevistado y David también ha sido claro allí: "Creo que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Y esos 400 euros a esta chica que es de la clase obrera le dan para llegar a fin de mes".

"¿Pero la gente está mal de la cabeza?"

Ha señalado, además, que los precios del alquiler le parecen "una locura": "Estuve mirando precios de habitaciones por la zona: 500 euros una habitación. ¿Pero la gente está mal de la cabeza? En serio, yo no lo entiendo".

"Este es el segundo año que está, entonces yo le dije que no le iba a subir el alquiler porque no me parece. Lo dejo como está", ha insistido antes de avisar de que "también hubo muchísimos haters": "Me llamaron comunista, rentista, comunista, regálale el piso...".

"Me dijo que pasó muchísimo racismo"

"La gente está mal de la cabeza. Ojalá nunca tenga problemas en la vivienda. Esto es dar voz un poco a la gente que lo está pasando mal con la vivienda. Yo me fui de casa con 23 años y tengo 49. Pagaba, no me acuerdo, 250 euros. Ganaba 1.800 en Citroën. Pues yo vivía bien. Pero si ahora tienes que pagar 1.000 euros de vivienda. ¿Qué haces? Ella es española, pero es negra. Entonces me dijo que pasó muchísimo racismo porque, en cuanto la veían, ya no se lo alquilaban. Yo lo flipo. Racismo", se ha lamentado.

Los municipios de España con los alquileres más altos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estos son los municipios de España con los alquileres más altos: