De todo lo que se puede decir sobre Mazón en el homenaje, Vicente Vallés elige la palabra con más significado

Carlos Mazón y Pedro Sánchez se saludan de forma muy seria antes del homenaje a las víctimas de la DANA

Valencia y, por extensión, España se han volcado este miércoles con las familias de las cerca de 240 víctimas mortales que dejó la DANA del 29 de octubre de 2024. El homenaje de Estado celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha abrochado los actos en recuerdo de todas ellas.

En ese evento han participado los verdaderos protagonistas, los familiares, pero también las autoridades, con los reyes a la cabeza y con Carlos Mazón entre los presentes, para disgusto de los familiares, que han lanzado numerosos gritos contra el presidente de la Comunidad Valenciana. Algo de lo que "Mazón era plenamente consciente de que iba a ocurrir", ha apuntado Vicente Vallés.

Valles, responsable del informativo nocturno de Antena 3 Noticias, ha puesto de relieve cómo el líder autonómico ha acudido al 'funeral laico' pese a la voluntad expresada de numerosos colectivos y familiares de víctimas en su contra.

Carlos Mazón ha sido, de hecho, de los primeros en llegar, con más de 30 minutos de margen, para ir recibiendo al resto de autoridades. Siempre con gesto serio y en un segundo plano, lejos de la primera fila y aún más lejos de las víctimas, ha soportado los gritos e insultos de algunos familiares, que le han espetado "asesino", "sinvergüenza" o "rata", antes de marcharse, esta vez sí, el primero de entre las autoridades relevantes.

El barón popular ha sido "el más señalado" en "un día de emociones a flor de piel". Porque, en palabras de Vicente Vallés, "un año después, el sufrimiento no es sólo un recuerdo y se ha evidenciado dentro y fuera", en referencia a esos insultos previos y posteriores al homenaje.

En ese mensaje, el periodista de Antena 3 ha dejado la que quizás sea la palabra de mayor significado en el horizonte político de Carlos Mazón, remarcando que ha acudido en su "todavía" condición de presidente autonómico, dándole el añadido de que llega al primer aniversario "sin presentar su dimisión".

Algo más extenso en el análisis, Vicente Vallés se ha sumado a los reproches, esta vez en relación al discurso institucional que pronunció el político valenciano por la mañana, cuando "no ha ido muy lejos en su autocrítica".

Apenas afrontó, ha señalado Vallés, "un mínimo, sólo mínimo, reconocimiento de responsabilidad al decir que 'hubo cosas que se pudieron hacer mejor'.