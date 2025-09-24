Del timeline a Neptuno, y de Neptuno al altar: la pasión por el Atlético de Madrid acaba en boda

Las redes sociales están llenas de conversaciones efímeras, pero de vez en cuando alguna trasciende para siempre y deja una historia para recordar. Y si por el camino hay amor, pues mejor que mejor.

Eso es lo que le ha ocurrido a Cristian y Rocío, dos seguidores del Atlético de Madrid que comenzaron a hablar en Twitter en mayo de 2013 tras una noche de euforia rojiblanca y, doce años después, han terminado sellando su historia de amor en el altar.

En su perfil, el tuitero @cristianatm03 ha compartido una publicación que ha emocionado a los aficionados. Bajo el clásico “Como empezó / Como acabó. Gracias @Atleti”, muestra una captura de aquella conversación que lo cambió todo.

En concreto, se puede leer como el 18 de mayo de 2013 Rocío escribía: "Llorando de la alegría, te quiero Atleti". A lo que Cristian respondía: "Ya somos dos ;) Qué grandes son joder".

Un diálogo que continuó con un guiño lleno de pasión rojiblanca: "Mañana a Neptuno eee jajaja ;)". Y así, lo que parecía un simple cruce de mensajes entre dos colchoneros se convirtió en el inicio de una relación que todavía perdura.

Y no es solo que todavía sigan juntos, sino que, como se puede ver en la segunda imagen, la pareja acaba de darse el sí quiero. Como referencia a su original historia, en la foto se puede ver como los recién casados aparecen brindando en plena celebración de su boda luciendo orgullosos la camiseta del Atlético de Madrid.

Un gesto que ha desatado la ternura entre la comunidad tuitera, y especialmente entre los forofos colchoneros, quienes no han dudado en felicitarles y aplaudir la manera en la que su equipo se convirtió en cómplice de su amor.

La publicación ha acumulado en tan solo unas horas más de 115.000 visualizaciones, 1.000 'me gustas' y decenas de comentarios que celebran la historia de amor, y de fútbol.