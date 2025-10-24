Denuncia lo que está pasando en algunos sitios de Andalucía con la campaña de vacunación de la gripe: "¿Esto es normal?"

La periodista de Espejo Público, Público y El Periódico y profesora de Universitat Oberta de Catalunya, Ana Bernal-Triviño, ha denunciado en sus redes sociales la situación en la que están recibiendo decenas de personas la vacuna de la gripe en algunos espacios de Andalucía.

"Mayores que han cotizado toda una vida para que les pongan la vacuna de la gripe en una unidad exterior al centro de salud, esperando al calor, con asientos sucios y cagadas de paloma. Salud de Andalucía, Junta de Andalucía, ¿esto es normal?", ha escrito en su cuenta de X.

En las cuatro imágenes que ha compartido se puede ver diferentes instalaciones a las que han tenido que acudir las personas que se se quieran vacunar en la región. En una se ven unos asientos colocados al aire libre, sobre una superficie de tierra desatendida, y bajo una especie de marquesina. Además, están sucios y llenos de excrementos y barros.

Sin embargo, como se puede ver en otras fotos hay gente que está esperando sentadas en esos asientos. Por último, en la última imagen se ve una garita de obra en la que se ponen las vacunas.

El tuit de Bernal-Triviño se ha hecho viral con más de 60.000 reproducciones y un millar de me gusta. Además, muchos han respondido criticando las condiciones en las que se están vacunando a personas.

Abierta la campaña de vacunación

La Junta de Andalucía, tal y como informó la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, lanzó el pasado 30 de septiembre la campaña de vacunación contra la gripe para esta próxima temporada invernal.

Según se contó, los primeros en vacunarse serán los niños de 6 a 59 meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años con "el objetivo de proteger a la población más vulnerable y a los colectivos en contacto directo con ellos".

Además, en la misma rueda de prensa se adelantó que "el calendario se irá abriendo progresivamente para el resto de la población diana".