Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Denuncia lo que está pasando en algunos sitios de Andalucía con la campaña de vacunación de la gripe: "¿Esto es normal?"
Virales

Virales

Denuncia lo que está pasando en algunos sitios de Andalucía con la campaña de vacunación de la gripe: "¿Esto es normal?"

Lo ha contado la periodista Ana Bernal-Triviño.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Un médico vacunando a una persona.Getty Images

La periodista de Espejo Público, Público y El Periódico y profesora de Universitat Oberta de Catalunya, Ana Bernal-Triviño, ha denunciado en sus redes sociales la situación en la que están recibiendo decenas de personas la vacuna de la gripe en algunos espacios de Andalucía. 

"Mayores que han cotizado toda una vida para que les pongan la vacuna de la gripe en una unidad exterior al centro de salud, esperando al calor, con asientos sucios y cagadas de paloma. Salud de Andalucía, Junta de Andalucía, ¿esto es normal?", ha escrito en su cuenta de X.

En las cuatro imágenes que ha compartido se puede ver diferentes instalaciones a las que han tenido que acudir las personas que se se quieran vacunar en la región. En una se ven unos asientos colocados al aire libre, sobre una superficie de tierra desatendida, y bajo una especie de marquesina. Además, están sucios y llenos de excrementos y barros. 

Sin embargo, como se puede ver en otras fotos hay gente que está esperando sentadas en esos asientos. Por último, en la última imagen se ve una garita de obra en la que se ponen las vacunas. 

El tuit de Bernal-Triviño se ha hecho viral con más de 60.000 reproducciones y un millar de me gusta. Además, muchos han respondido criticando las condiciones en las que se están vacunando a personas.  

Abierta la campaña de vacunación

La Junta de Andalucía, tal y como informó la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, lanzó el pasado 30 de septiembre la campaña de vacunación contra la gripe para esta próxima temporada invernal. 

Según se contó, los primeros en vacunarse serán los niños de 6 a 59 meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años con "el objetivo de proteger a la población más vulnerable y a los colectivos en contacto directo con ellos". 

Además, en la misma rueda de prensa se adelantó que "el calendario se irá abriendo progresivamente para el resto de la población diana". 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 