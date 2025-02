Describe cómo ha sido probar "el mejor cocido del mundo" y el dueño acaba pidiéndole perdón

El tiktoker @fergo_xb se ha grabado un vídeo en El charolés, donde sirven, para muchos, "el mejor cocido del mundo" y su experiencia no ha sido del todo agradable. Tan mala pata tuvo que el responsable del local, tras ver el vídeo, le pidió perdón.

"Fuimos a probar el mejor cocido del mundo y nos sentimos estafados. Todo pintaba espectacular pero la experiencia no fue tan bonita", ha empezado diciendo antes de narrar lo malo.

Ha contado que no le pusieron agua del grifo cuando en Madrid es obligatorio. Del cocido ha dicho que la sopa era "espectacular" y del vuelco que estaba todo rico pero que a ellos no le pusieron costillas como al resto de los comensales: "Estaba todo excelente".

Cuando pidieron la carta de postres les comentaron que con el cocido entraba un sorbete de pera: "Nos sacaron dos y nos cobraron dos. A 9,5 euros cada uno. ¿El mejor cocido? Puede ser. ¿Una buena experiencia? Para nada".

Además pidieron agua con gas y un vaso de agua del grifo y les dijeron que no ponían agua del grifo: "Pedimos agua con gas (aunque me insistieron hasta tres veces para que pidiera vino) y un vaso de agua del grifo (era para tomar una pastilla, insisto en que habíamos pedido ya el agua con gas, que el consumo en agua lo íbamos a hacer). Nos dijeron que no al agua del grifo, insistimos en ello y pusieron excusas. Total, que no nos la pusieron, lo cual luego se entiende cuando te cobran la botella a 4.20€. Que yo sepa es obligatorio servir agua del grifo".

En el texto que acompaña a la publicación ha puesto un añadido que dice: "He hablado con el responsable de El Charolés y hemos aclarado todo. Me han llamado para disculparse, reconociendo que el agua del grifo no se puede negar y que cambiarán la forma en la que ofrecen el postre del menú indicando que se trata de una recomendación, no del único postre que se puede tomar con el cocido".

"Dar la cara y aprender de estas situaciones demuestra la enorme profesionalidad del equipo de El Charolés, que no solo tiene uno de los mejores cocidos que he probado, sino que demuestra querer mejorar pese a llevar dando de comer desde 1977. Me quito el sombrero ante profesionales de esta talla", ha añadido.