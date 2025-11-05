Desmontan uno a uno todos los bulos de Elon Musk tras conocer los resultados electorales en Nueva York

A pesar de la sonada ruptura entre Donald Trump y Elon Musk, el segundo continúa en sus trece, en lo que a difusión de bulos, falsedades y noticias falsas se refiere. El propietario de la red social X ha aprovechado la gran dimensión y proyección mediática que le otorga su cuenta para pronunciarse sobre las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Con un total de cuatro argumentos que son fake news.

Musk ha sembrado sombras en una noche en el que el Partido Demócrata ha cosechado la victoria en la Gran Manzana -con un Zohran Mamdani como el candidato que el trumpismo y el movimiento MAGA odian por ser musulmán, antisionista y con propuestas socialistas-, han ganado los estados de Virginia y Nueva Jersey y han recibido el respaldo de los californianos a la Proposición 50 que recortará el número de asientos republicanos, como ellos hicieron en Texas con los demócratas.

En esa línea, Musk ha dicho que las papeletas de las municipales neoyorquinas son "una estafa", compartiendo una de ellas, antes de ponerse a desgranar por qué cree eso. "No se requiere identificación", señala, para poner el grito en el cielo porque "otros candidatos a la alcaldía aparecen dos veces" o que "el nombre de [Andrew] Cuomo es el último en la esquina inferior derecha". Cuomo es el exalcalde republicano que perdió las primarias en su antigua formación para acabar haciendo oídos sordos y presentarse como independiente.

Desmontando los bulos de Musk sobre las elecciones locales en la Gran Manzana

Con la misma rapidez que Elon Musk sembró desconfianza sobre el mismo sistema electoral que se ha venido usando en Nueva York en anteriores citas con las urnas, el magnate ha recibido respuesta en forma de una detallada lista en la que le explica -desmonta completamente- cada una de sus afirmaciones. Dejando un consejo final. Y una introducción bastante sugerente también: "Tonterías".

El usuario que ha logrado miles de republicaciones y 'me gusta' con su lapidaria contestación a Musk -@Ike_Saul- ha comenzado explicándole que "en la ciudad de Nueva York no hay leyes de identificación de votantes", y que por ese motivo no se pidió ID -Giuliani pudo impulsar una reforma-. En cuanto a la segunda queja, la nombres repetidos, indicó que "en el estado de Nueva York, varios partidos pueden respaldar al mismo candidato, por lo que algunos pueden aparecer varias veces", pero recordándole que Musk no ha apreciado eso mismo en el otro bando: "¡Sliwa, el republicano, también aparece dos veces!".

También ha respondido sobre por qué figuraba un candidato que se había retirado o por qué Cuomo cerraba la papeleta. "Eric Adams está en la papeleta porque se retiró demasiado tarde", recuerda el usuario de X a su propietario, para dejar claro algo que es de sobra conocido. "Cuomo perdió las primarias y se postuló como independiente, y en las boletas los candidatos de los partidos principales aparecen primero", señaló.

"Publicar esto en X sin ningún contexto hace que la gente piense que hay fraude o trampa"

Y a modo de moraleja final, el tuitero plantea la siguiente reflexión al magnate: "Quizás no te gusten las reglas. De acuerdo. Pero publicar esto en X sin ningún contexto hace que la gente piense que hay fraude o trampa. Estas son simplemente las reglas que se aplican a todos los candidatos por igual".

