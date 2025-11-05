Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Benjamin Netanyahu ya no tendrá tan fácil el viajar a Nueva York: Zohran Mamdani advirtió que ordenaría su detención
El primer ministro israelí sorteó hace meses el espacio aéreo español y francés por si sus Gobiernos cumplían la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su trayecto hacia Nueva York. El nuevo alcalde de la ciudad sí defenderá el derecho internacional, frente a lo que opina el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Héctor Juanatey
Zohran Mamdani y Benjamin Netanyahu.Getty Images

Si hace un mes el Alas de Sión, el avión oficial del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tuvo que inventar una extraña ruta en su viaje hacia Nueva York para evitar sobrevolar el espacio aéreo de España y Francia, ahora ese trayecto sería todavía más complicado gracias a la victoria de Zohran Mamdani. El nuevo alcalde de Nueva York, al contrario que el presidente estadounidense, Donald Trump, Mamdani sí entiende la importancia y necesidad del derecho internacional y, por ello, está convencido de que debe hacer cumplir las órdenes de la Corte Penal Internacional, que hace un año pidió el arresto de Netanyahu por posibles crímenes de guerra.

Hace unos días, en una entrevista con The New York Times, Mamdani afirmó que, si resultaba elegido, ordenaría al Departamento de Policía de Nueva York que arrestase al primer ministro israelí en cuando pusiera un pie en la pista del aeropuerto, algo que también hará, defendió, con Vladimir Putin. "Mi deseo es asegurar que esta sea una ciudad que defienda el derecho internacional", dijo. Su contrincante, el miembro del Partido Demócrata Andrew Cuomo, defendía todo lo contrario. Es más, el exgobernador del Estado de Nueva York incluso se ofreció a formar parte de un equipo legal para defender a Netanyahu tras la orden de la Corte Penal Internacional.

Si bien, según expertos legales, Mamdani tendría muy complicado hacer efectiva la orden puesto que el Gobierno de Estados Unidos no reconoce la autoridad de los tribunales internacionales, el alcalde no renuncia a sus intenciones. En el New York Times citó una decisión Gavin Newsom, ahora gobernador de California, que en 2004, siendo regidor de San Francisco, permitió las bodas entre personas del mismo sexo en contra del criterio del Gobierno estadounidense. "Es un momento en el que las ciudades y los estados tendrán que demostrar lo que realmente significa defender nuestros propios valores, a nuestra propia gente", señaló Mamdani.

El pasado mes de julio, durante un encuentro entre Netanyahu y Trump, un periodista preguntó al primer ministro israelí si estaba preocupado por los avisos de Mamdani. Los dos mandatarios rieron. "No, no estoy preocupado", contestó Netanyahu, a quien Trump apoyó: "Lo sacaré de aquí [a Mamdani]". "Más le vale portarse bien. De lo contrario, va a tener grandes problemas", amenazó el presidente estadounidense, quien ha llegado a decir que dejará de financiar a Nueva York si Mamdani ganaba.

Pese a las advertencias de Donald Trump, Zohran Mamdani se ha impuesto este lunes en las elecciones locales. El joven inmigrante que no llega a los 35 años y al que Donald Trump define como un "lunático comunista", ha obtenido más del 50% de los votos. "Sé que estás escuchando", dijo Mamdani a Trump durante su primer discurso tras vencer en los comicios. "Sube el volumen", bromeó tras ser él quien lanzara un aviso al mandatario estadounidense: "Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por encima de todos nosotros. [...] Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante".

