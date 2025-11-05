Encuesta | ¿Crees que este primer revés electoral de Trump es el principio del fin del trumpismo?

Suenan las alarmas en el Partido Republicano después de una noche horribilis, marcada por las derrotas electorales en la gran ciudad de EEUU, una Nueva York que tendrá como alcalde al socialista, antisionista y musulmán Zohran Mamdani. Los demócratas también se han hecho con dos plazas clave y gobernarán los estados de Virginia y Nueva Jersey.

Completa esta lista de triunfos de una oposición que actualmente no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero sigue creciendo a falta de un año para las elecciones de medio mandato (midterm), el voto favorable a la Proposición 50 de California. Se trata de una iniciativa promovida por el actual gobernador californiano y uno de los perfiles demócratas con más papeletas de ganar unas primarias, Gavin Newsom, que busca contrarrestar la misma reforma electoral en Texas que beneficia a los republicanos y acorta los asientos demócratas.

No han faltado voces al otro lado del charco que interpreten lo acontecido en las urnas como el primer gran revés de los republicanos y la Administración Trump, en el contexto de que también era la primera gran cita con las urnas tras el despliegue de las políticas más ultras de la Casa Blanca -despliegue de marines y Guardia Nacional en ciudades demócratas, las redadas y cacerías racistas del ICE... etc-. Pero, ¿vosotros qué opináis?, ¿estamos ante el principio del fin del trumpismo o falta mucho recorrido para ver la caída del movimiento 'Make America Great Again'? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)

