Desvela cuál es el secreto para ir a una playa este verano y que no esté masificada: hay que ser valiente

En muchas zonas de nuestro país, ir a la playa en verano y encontrar sitio y cierta tranquilidad es casi tarea imposible debido a la enorme masificación que se vive en las costas.

Pero no siempre es así, y parece ser que la clave para encontrar una playa con poca gente en España es ni más ni menos que la valentía, como bien ha contado el tuitero @HaSSeR_.

"No estaréis por casualidad en una de esas playas ultra masificadas, ¿verdad? ¿Sabéis por qué ésta no lo está? PORQUE NO HAY UN DIOS QUE META UN PIE EN EL AGUA", ha confesado el usuario.

Acto seguido, el tuitero ha adjuntado una imagen de la playa gallega en la que se encuentra, perteneciente a la zona de Porto do Son, en la provincia de A Coruña.

En concreto, se puede ver como, efectivamente, pese a estar a finales de julio, en una de las épocas más calurosas del año, la playa está prácticamente vacía, tanto en el agua como en la arena.

"Sopla un viento de norte que hay que amarrar las sombrillas"; "Recuerdo una vez en las Cíes que hacía un calor tremendo, pero metías un pie en el agua y se te ponía azul. Yo soy de mediterráneo"; "Lo de Cíes es casi la Antártida", han comentado algunos usuarios.