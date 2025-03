Dice que se quiere tatuar la palabra "resiliencia" y lo que pasa cuando ya se lo han hecho es historia

Lo que le ha ocurrido a un tatuador después de que un cliente entrase asegurando que quería tatuarse la palabra "resiliencia" está provocando cientos de reacciones y la mayor parte de ellas van de la risa al llanto.

"Una vez tuve que tatuar a un cliente la palabra 'resiliencia'. Es la capacidad de adaptarse a dificultades y superar retos. Me la trajo escrita en un papel, insistiendo en que la leyera bien antes de tatuarla y estuvimos hablando sobre la tipografía, el tamaño, el aspecto... Vamos, lo de siempre. No era un tatuaje complicado", cuenta en TikTok el responsable de El Buho de Papel Tattoo.

Relata que, una vez terminó de hacerlo, el cliente se miró al espejo y frunció el ceño. "Aquí se te encoje el culo porque piensas que algo no le gusta o que has hecho algo mal. Saca su papelito, lo mira muy despacio, como si pusiera el Don Quijote en ese trozo de papel. Me mira y dice: '¿Pone lo mismo que aquí?", sigue recordando el tatuador.

"Yo miro el papel y digo: 'Sí, resiliencia. Lo que me has pedido'. El tipo está raro, se lo vuelve a mirar al espejo más de cerca. Me mira confundido y vuelve a mirarse el tatuaje y el papel. Yo aquí no entendía nada y no sabía qué pensar. Estaba buscando la cámara oculta", prosigue.

"Me dice que no lo consigue leer, que si puedo hacérselo como el papel. Le digo que es la misma palabra", recuerda antes de añadir: "Me dice que nota las letras raras, como si estuvieran del revés. Ya entiendo que no me está vacilando. Le saco el móvil, le hago una foto y se la enseño y el tío se pone súper feliz y dice que ahora sí que lo lee".

El tatuador cuenta que, en cambio, miraba otra vez al espejo "y su cara volvía a estar confundida. "Le explico que, al ser un espejo, la imagen la está viendo invertida y que no podrá leerlo igual que en la foto. Después de lo que me pareció una eternidad parece entenderlo. Todo a cámara lenta", destaca.

Entre todos los comentarios que ha provocado la anécdota destaca uno: "Vino un cliente con una frase al revés pero hecha en otro estudio, le preguntamos por curiosidad que porque se había hecho la frase al revés y nos dijo q era para que en los selfies saliera al derecho".