Dicen que "con Franco no había ni aborto ni eutanasia": Anabel Alonso lo lee y arrasa con su respuesta

La muerte de la joven Noelia Castillo, de 25 años, al recibir la eutanasia tras 601 días de espera judicial ha generado un intenso debate en España, sobre todo por parte de la derecha mediática.

Tras dos años de luchas en los tribunales contra su propia familia, ha imperado la voluntad de Noelia Castillo. La magistrada señaló que la joven tenía la capacidad para decidir su muerte digna: "Dicha cuestión ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial, por cuya razón no cabe plantearse a necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico".

Esto ha propiciado que se tengan que leer en X frases como: "Con Franco no había ni aborto ni eutanasia". Como si eso fuese algo positivo o algo que reivindicar. Este mensaje ha llegado al muro de la actriz Anabel Alonso, que ha sido tajante a la hora de responder.

"Con Franco había aborto (sólo para las que podían ir a Londres), las demás se jugaban la vida. Y pena de muerte (eutanasia obligatoria para gente sana que no la había solicitado)", ha dicho la artista respondiendo al periodista Enrique de Diego, autor de la afirmación anterior sobre la época de la dictadura.

El mensaje de Alonso no para de crecer en números y supera los 4.000 'me gusta' y los más de mil compartidos en muy pocos días.

La eutanasia en España

El pasado marzo del año 2021, el Congreso de los Diputados aprobaba por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones la llamada 'ley de eutanasia' para dar "una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista" a la demanda de "morir dignamente".

Estas son algunas de sus datos clave según datos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente:

Más de 1.000 personas han logrado ayuda para morir en España desde la entrada en vigor de la Ley.

Hasta el pasado año 2024 se realizaron un total de 1.034 eutanasias, lo que supone el 42% de las 2.475 solicitudes de la prestación de la ayuda para morir que se habían presentado hasta entonces.

A una cuarta parte de las personas que solicitan la eutanasia se les deniega la prestación de ayuda para morir, y otra cuarta parte de los solicitantes fallecen durante su tramitación.

Requisitos para solicitarla

¿Cuáles son los requisitos que debe reunir y acreditar el paciente solicitante?