Mercè Viader, propietaria de una centenaria cafetería de Barcelona, sobre el turismo: "Es una invasión momentánea pero altera toda la vida de la ciudad; nos puede hacer morir de éxito"

Visitar varios destinos mientras disfrutas de todas las comodidades que te ofrece un crucero es el plan vacacional ideal para muchas personas. No obstante, mientras que para unos ello representa un tiempo de completo descanso y relajación, para otros los buques se han vuelto un auténtico dolor de cabeza.

Los locales de diversas ciudades españolas, tales como Palma de Mallorca y Barcelona, han expresado su preocupación respecto a la actividad crucerista en sus respectivos puertos.

El puerto de Barcelona y el turismo de masas

El puerto de la ciudad condal es el más importante de Europa y el sexto a nivel global. Conforme a un medio especializado, cerca de 4 millones de personas desembarcaron en dicho muelle a lo largo del 2025.

La alta afluencia de gente en la dársena ha despertado la intranquilidad de los barceloneses. A tal punto que, según los datos de la encuesta municipal sobre la percepción del turismo, un 65 % de los barceloninos cree que se deben limitar los cruceros.

De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona junto con las autoridades portuarias tomaron la decisión de reducir el número de terminales. Actualmente, están en funcionamiento 7 estaciones marítimas, de las cuales 2 serán inhabilitadas.

Se espera que la modificación se lleve a cabo progresivamente a partir de octubre. Esto permitirá que el número de cruceristas que están en la ciudad pase de 36 mil a 31 mil diarios, según informa la Cadena SER a través de su podcast ‘Visión Semanal Informativa’.

A pesar de dicha decisión, hay quienes no se encuentran del todo satisfechos y advierten las consecuencias que puede generar el trismo masvio. Mercè Viader, propietaria de una centenaria cafetería de Barcelona, manifiesta su tajante postura respecto al tema. “Yo soy partidaria de poner un límite porque, si no, es una invasión momentánea, pero que altera toda la vida de la ciudad”, sostiene.

La mujer reconoce que el turismo es un motor económico importante para la capital de Cataluña; sin embargo, reconoce que la superabundancia del mismo podría causar graves repercusiones a nivel social y comercial. “De eso (del turismo) vivimos en Barcelona, pero un exceso de ello nos puede hacer morir de éxito y que la gente incluso deje de venir por tanta acumulación de gente que hay aquí”, concluye.