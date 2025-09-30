Diego González Rivas aclara su polémica con esta reivindicación sobre la sanidad pública

El cirujano Diego González Rivas volvió este lunes a intervenir en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, desde donde dio el salto a la fama durante la temporada pasada. El médico que entró por videollamada desde Kono, en Sierra Leona, donde se encuentra realizando operaciones, quiso hacer un alegato por la defensa de la sanidad pública.

González Rivas aprovechó para comentar la situación de la sanidad y de los hospitales en el país africano, donde, tal y como indicó, no hay ventiladores mecánicos y no hay TAC. "A los pacientes que operamos lo hacemos con radiografía y solo hay dos TAC en el país, ninguno de ellos en la capital", describió.

A partir de ahí, el cirujano gallego dejó ese mensaje en favor de la sanidad pública y la reivindicó: "Por eso yo siempre digo que somos muy afortunados en España por tener una sanidad pública. Debemos de cuidarla, debemos de protegerla entre todos porque no sabemos lo que hay por ahí".

Además, también pareció referirse a la entrevista que dio en la que dijo que votó a Alberto Núñez Feijóo en las últimas elecciones: "Yo siempre digo, cuando a veces comento algo que luego la gente se piensa que critico alguna cosa de la sanidad pública, que yo critico la sanidad pública para que sea mejor".

"Realmente somos muy afortunados, y lo que tenemos que hacer es entre todos mejorarla", sentenció llevándose las palabras del propio presentador y del público que se encontraba en las butacas del teatro.

González Rivas, además de reconocer su voto al dirigente 'popular' en esos últimos comicios, también se quejó de que la gente va al médico en exceso: "Cuando las cosas son gratis la gente abusa, cuando todo es gratuito, la gente abusa. Yo lo veía aquí cuando estaba en la seguridad social, la gente va a urgencias por cualquier tontería".

"No se valora lo que tenemos. El sistema sanitario español es ideal, el concepto es ideal, es universal, cubre a todo el mundo, si necesitas un trasplante te lo van a hacer... Entonces tiene unas condiciones ideales perfectas que todo el mundo querría tener y todo el sistema sanitario querría tener, ahora no funciona como debería funcionar porque la gente abusa. También creo que se podría incentivar a las personas para que la gente trabajase más, es decir, si te pagasen mejor... creo que los profesionales en España no están lo bien pagados que deberían y por eso la gente no está motivada", remató.