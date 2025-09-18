Preguntan a Diego González Rivas por lo que le recetaría a Sánchez: su respuesta, cortita y al pie

El popular cirujano Diego González Rivas, conocido por sus habituales apariciones en La Revuelta y por ser pionero a nivel mundial, está siendo protagonista en los últimos días después de que hubiera dado varias entrevistas y hablara a nivel político.

En una de las últimas que se han emitido ha sido la que ha concedido al programa de RTVE Plano General para hablar de su libro, Curando el mundo. En ella, González Rivas ha tenido que responder a un test rápido sobre varios asuntos, entre ellos, qué le recetaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Que piense las cosas dos veces antes de decirlas", ha contestado sobre el jefe del Ejecutivo. En cambio, sobre el líder del PP González Rivas se ha pensado su respuesta y ha acabado diciendo que es "difícil porque lo está haciendo bien".

También el cirujano ha sido preguntado por otras figuras como Felipe VI y hasta Jesucristo. Del monarca, igual que con Feijóo, ha asegurado que "lo está haciendo bien", mientras que a Jesucristo no ha dudado en decir "la persona más importante de la historia".

Finalmente, le han acabado planteando si para una despedida se iría con Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Díaz o Begoña Gómez. "Ayuso", ha sentenciado sin pensárselo González Rivas.

En las últimas horas y tras conocerse por una entrevista concedida al canal @ac2ality que en las últimas elecciones había votado a Feijóo, González Rivas tuvo que poner un mensaje en su perfil de X por lo que había visto.

"Vivimos en un país en el que no se puede opinar. Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie", afirmó el sanitario, conocido a nivel mundial por salvar la vida de muchas personas.