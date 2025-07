Dos aviones a punto de chocar provocan el pánico de los pasajeros y el piloto se sincera: "Me tomó por sorpresa"

"Siento la maniobra agresiva, esto no es normal". Se trata de las declaraciones del piloto de un vuelo comercial operado por la aerolínea Delta Airlines que en la ruta Minneapolis-Minot tuvo que desviarse bruscamente después de despegar cuando su sistema de colisión detecto a un avión del ejército estadounidense aproximándose lentamente.

En un vídeo publicado por una de las pasajeras en la red social Instagram, se puede observar como el piloto habla con su tripulación después del suceso. "Puede que los pasajeros que viajan en el lado derecho hayan visto un avión viniendo en nuestra dirección", relata. "Nadie nos avisó, así que continuamos".

"Aquí hay tráfico aéreo y no hay radar, la torre de control hace todo de forma visual. Así que nos pidieron que informásemos de nuestra posición cuando estuviésemos a unas seis millas del aeropuerto, y eso hicimos", relata el piloto mientras sobrevolaba los cielos de Dakota del Norte (EEUU). "Creo que se dieron cuenta de que la maniobra no iba a funcionar y me dijo que girase a la derecha, donde había un avión", explica.

Según se puede escuchar en el vídeo, se trataba de un bombardero B52 del ejército estadounidense. "No sé a qué velocidad iba, pero iban mucho más rápido que nosotros, así que creí que la mejor decisión era dar la vuelta". "Perdonen por esta maniobra agresiva, me pilló por sorpresa. No sé por qué no nos avisaron". "No ha sido nada divertido", concluye su mensaje acompañado de un aplauso de sus pasajeros.

La propia pasajera que ha compartido la publicación ha querido dar las gracias públicamente al piloto. "Un saludo a este piloto de Delta por mantenernos a salvo". Algo que también han agradecido muchos de sus seguidores. "¡Maldición, eso es aterrador! Me alegro de que todos estéis bien", comenta un internauta. "Él también parece muy agitado. Los operadores de torres de control a veces parecen estar jugando juegos móviles en lugar de mirar los radares", asegura otro.