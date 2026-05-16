⁠Postura corporal: 5 pequeños hábitos que hacen que los demás te vean como una persona antipática

En la comunicación, resulta igual de importante lo que se dice, como lo que se hace. Y es que, los gestos pueden decir de una persona incluso más que lo que las palabras pueden expresar. Científicos y analistas como Paul Watzlawick han estudiado como a través del lenguaje no corporal se puede conocer a una persona y aseguran a la revista Focus que "es imposible no comunicarse".

Expresiones faciales como levantar las cejas o sonreír, gestos como inclinar la cabeza o la postura corporal son algunos ejemplos de este tipo de lenguaje, el cual permite al resto de personas formar una primera impresión de otras incluso sin abrir la boca.

Es por este motivo por el que resulta tan importante cuidar nuestros gestos, pues a veces, a través de señales equivocadas sin querer podemos trasmitir justo lo contrario. Por ejemplo, cuando ponemos los ojos en blanco o fruncimos el ceño sin querer.

Cuestiones como evitar el contacto visual tampoco ayudan a generar confianza en los demás, pues puede parecer que se trata de ocultar algo a la otra persona o incluso demostrar cierto desinterés. En este sentido, se recomienda siempre mantener el contacto visual y dejar de mirar alrededor.

Por otra parte, mirar el reloj constantemente puede demostrar a los demás cierta impaciencia y suele interpretarse como una falta de respeto. Finalmente, otro pequeño hábito que no se recomienda hacer cuando estás hablando con otra persona es cruzar los brazos, pues parece que eres más distante y cerrado con la otra persona.

Si quieres generar confianza en los demás a través de la comunicación no verbal se aconseja tener congruencia entre las palabras y los actos, así como mantener una escucha activa. Otra cuestión importante es proyectar seguridad, lo que puede ayudar a influir de forma positiva.

Recuerda que el cuerpo y la mente se encuentran estrechamente relacionados y ambos se interpretan de forma bidireccional, por lo que mantener una buena postura y evitar estos pequeños hábitos pueden mejorar significativamente tu forma de comunicarte con los demás.