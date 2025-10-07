Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va a comer a la Torre Eiffel y la clavada es espectacular, pero lo más impresionante es un detalle muy distinto de la cuenta
Va a comer a la Torre Eiffel y la clavada es espectacular, pero lo más impresionante es un detalle muy distinto de la cuenta

Algunos no lo ven tan caro. 

Vista del interior de la Torre Eiffel en París, Francia.GETTY

El 'sablazo' que le han pegado en un restaurante de la Torre Eiffel a un cliente está provocando una multitud de comentarios, aunque lo que más está llamando la atención de la cuenta no es el importe en sí, sino un detalle que podría pasar algo más desapercibido.

"Imagina comer en la torre Eiffel, te claven 1400 pavos y que te pasen la factura en COMIC SANS", ha escrito en Threads el usuario marcos.rf_, que ha subido una foto de la factura en la que se ve una cuenta de más de 1.300 euros por dos menús degustación y en la que se ve que, por ejemplo, cada café cuesta 10 euros.

Pero el detalle que él mismo destaca es que la factura está escrita e impresa en Comic Sans, un tipo de letra muy desenfadada, reservada a lugares y contextos bastante más relajados.

En las respuestas, algunos usuarios creen que, teniendo en cuenta que una botella de vino costaba 650 euros, el menú no es tan caro: "Pues si le quitas la botellita de vino de lujo, y tienes en cuenta que te estás largando un menú degustación en la torre Eiffel creo que no es tan caro, si lo comparas con lo mismo en otro restaurante no hay tanta diferencia". 

"Lo caro realmente fue el café. Lo demás es razonable en función de que, si subes a comer allí, no se espera precios de Carabanchel", dice otro.

No es el único ticket de restaurante que se está comentando en las últimas horas. El influencer Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo, fue  a comer a Arzabal, un restaurante que ofrece cocina española y de mercado y que está ubicado dentro del Santiago Bernabéu, el campo del Real Madrid, y lo que apareció en la factura ha traído mucha cola.

El influencer vio que dentro del ticket iba "una propina de sugerencia". "Se entiende distinto, pero es simplemente que tiene una propina de sugerencia", le dijo un camarero a Cenando con Pablo, que iba cambiando el gesto.

"Esto es muy feo, sinceramente. Está hecha la argucia porque está con el mismo tamaño de letra. Voy a ser maleducado porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta mucho, lo voy a decir cuando algo no me sienta bien: esto es una mierda. No puedes hacer esto. Tengo serias dudas de que a todas las mesas se le explique", afirmó. 

