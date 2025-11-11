Dos horas de cola en Madrid para probar los pasteles que arrasan en "la mejor pastelería" de París: aquí valen 7 euros y allí, 20

La influencer @albajimfe ha compartido la nueva moda que ha llegado a Madrid directamente desde París (Francia): los pasteles con forma de frutas y de verduras que son parecidos a los que hace el famoso pastelero francés Cedric Grolet.

Cualquiera que tenga TikTok ha visto cómo el pastelero tiene millones y millones de seguidores y varias tiendas repartidas por Francia, la más famosa en pleno centro de París.

"Se nos está yendo la olla pero se nos está yendo a otro nivel. No sé si os suenan los pasteles estos, visto lo visto o suenan segurísimo, la pastelería que hace esto abrió hace cuatro días y es uno de estos sitios que se ha hecho súper viral", ha empezado contando la creadora de contenido @albajimfe.

Ha explicado ella misma que estos dulces "son unos pastelitos similares a los que hace Cedric Grolet en París pero en versión madrileña". Eso sí, si en París cuestan 20 euros aquí cuestan unos 7, según ha contado.

Al llegar se ha encontrado una cola de dos horas no sólo en ese local de pasteles a lo Cedric Grolet, también en otras tiendas de dulces con productos similares ubicados, según parece, por la zona de Malasaña.

"No tengo palabras para que esta sea la cola de este sitio de cheesecake", ha señalado después de patearse la zona y quedarse a cuadros con este tipo de locales llenos de gente haciendo cola para comer.

Ibai y Rosalía lo probaron en París

El creador de contenido Ibai Llanos y la cantante Rosalía son dos de los famosos que han probado y —Rosalía hasta grabado— los pasteles del conocido pastelero francés. De hecho, Ibai mostró que había llegado a pagar 45 euros por una caja con tres pasteles.

También se comió otra caja que simulaba ser cacahuetes y palomita: "Qué barbaridad, no me lo esperaba. Está bueno pero vengo de un nivel muy alto".

Por último prueba "la joya de la corona", un dulce que simula ser un pistacho de gran tamaño: "Entiendo que es una de las más importantes que tiene el amigo Cedric. Joder, qué puta locura, que viva la comida. 10 de 10".