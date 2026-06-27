Miles de personas llenan las calles de Sevilla en el Orgullo Andalucía 2026 entre reivindicaciones y críticas a los pactos con Vox

Los participantes han reclamado más derechos para el colectivo LGTBI+ y han advertido del auge de los discursos de odio.

Miles de personas, asociaciones y carrozas, como ha ocurrido en Barcelona, han recorrido este sábado las calles de Sevilla con motivo de la Manifestación del Orgullo LGTBI Andalucía 2026, una jornada que ha combinado el ambiente festivo con la reivindicación de los derechos del colectivo.

La marcha ha comenzado a las 20.00 horas desde la Diputación Provincial de Sevilla y ha finalizado en la Alameda de Hércules bajo el lema "Desde el campo a la ciudad, ¡Orgullo, Lucha y Libertad!".

Un Orgullo para toda Andalucía

La portavoz de la plataforma Orgullo Andalucía, Belén Mayoral, ha subrayado que la celebración trasciende el ámbito de la capital andaluza. "Aunque sea en Sevilla, que es la capital, no es el Orgullo de Sevilla, sino el Orgullo de toda Andalucía", ha afirmado en declaraciones publicadas en EFE.

Mayoral ha definido la jornada como un día de "reivindicación y también de fiesta", aunque ha advertido de que el colectivo afronta un momento de incertidumbre. "Se nos vienen malos tiempos o eso nos quieren hacer creer, y va a haber un retroceso", ha señalado.

Asimismo, ha reclamado la aplicación de la legislación vigente en todas las administraciones y ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que destine una mayor parte de los recursos públicos a asociaciones y entidades del colectivo. "El Orgullo no es una macrofiesta; el Orgullo es reivindicación y también es fiesta", ha defendido.

La Junta reivindica su gestión

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha asegurado que la jornada sirve para reconocer a quienes lucharon por los derechos del colectivo y para recordar que todavía quedan avances pendientes. "Queda todavía una lucha, una lucha de toda la sociedad, una lucha desde la unidad", ha afirmado.

Además, ha defendido las iniciativas impulsadas por el Gobierno andaluz, entre ellas la creación del Consejo Andaluz LGTBI, la estrategia para la igualdad de trato y la puesta en marcha de espacios libres de LGTBIfobia.

Por su parte, el concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Luis García (PP) ha asegurado que el actual gobierno municipal es el que "más políticas LGTBIQ+ ha aplicado en la ciudad de Sevilla".

La oposición critica los acuerdos con Vox

Los representantes de la izquierda han aprovechado la manifestación para cargar contra los pactos entre PP y Vox.

El coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha advertido de que las movilizaciones "son más necesarias que nunca" porque, a su juicio, los derechos conquistados pueden perderse. "Vivimos un momento de amenaza absoluta", ha afirmado, antes de acusar al PP de negociar con una formación que, según ha dicho, considera al colectivo LGTBIQ+ como "enfermos mentales".

Maíllo ha asegurado que la izquierda defenderá "con uñas y dientes" los derechos alcanzados tanto en las instituciones como en la calle.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha alertado de las "amenazas" derivadas de los gobiernos de derecha y extrema derecha.

El diputado y secretario de LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha afirmado que la manifestación "tiene más sentido que nunca" ante una "ola ultra" que, según ha denunciado, sitúa en el centro del debate a las personas LGTBI, las mujeres y otros colectivos vulnerables.

Además, ha criticado el acuerdo entre PP y Vox denominado "Prioridad Nacional", al considerar que "deshumaniza" a las personas migrantes.