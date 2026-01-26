El actor Edward Norton, tajante contra las políticas de Donald Trump: llama a una "huelga general" tras lo de Minnesota

El actor estadounidense Edward Norton, conocido por películas como El club de la lucha o American History X, ha hablado muy claro sobre lo que está ocurriendo en su país en una entrevista para el periódico Los Angeles Times.

Este sábado, la muerte a tiros de un manifestante en Minneapolis (Minnesota) manos de la policía migratoria de Donald Trump ha despertado a una parte de la población, que se está alzando para protestar contra las controvertidas políticas anti inmigratorias del presidente de Estados Unidos.

Por esta cuestión le han preguntado a Edward Norton en una entrevista reciente. El también guionista y director de cine, ha asegurado que lo que está ocurriendo en el país norteamericano no es tolerable.

"No podemos hacer como si no estuviera sucediendo"

"Estos no son tiempos normales. Sufrimos agresiones extrajudiciales contra estadounidenses a diario y no está bien", ha apuntado el actor nacido en Boston. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población estadounidense, asegurando que "no podemos hacer como si esto no estuviera sucediendo".

"Lo que están haciendo en Minnesota con la huelga debe expandirse", ha opinado Edward Norton, quien ha ido más lejos asegurando que la población trabajadora de Estados Unidos debería convocar "una huelga económica general nacional hasta que esto termine".

El actor de El Ilusionista no es la única personalidad de Hollywood que se ha posicionado contra las políticas de Donald Trump en los últimos tiempos.

Uno de los más críticos fue Mark Ruffalo, quien en la gala de los Globos de Oro dijo, en referencia a Donald Trump, que "el mundo no está mejor con este hombre", al que calificó de "violador" y "criminal".

¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos?

Estados Unidos vive una nueva oleada de protestas tras el asesinato del enfermero Alex Pretti este sábado en Minneapolis a manos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.