El 90% de los chinos apoya a Carlos Alcaraz por un parecido razonable que nadie ha visto en España 

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia. El tenista español acaba de derrotar a Sinner en la final de US Open y ha logrado su sexto Grand Slam a los 22 años, un hito sólo al alcance de unos pocos elegidos.

El tenista español ha logrado regresar al primer puesto tras vencer al italiano por (2-6,6-3,1-6,4-6) en la final del US Open, el broche perfecto en el último Grand Slam de la temporada.

De hecho, el murciano ha llegado a esta cifra antes que Rafa Nadal, para muchos, el mejor deportista español de todos los tiempos a la par con Pau Gasol y el piloto Fernando Alonso.

La 'alcarazmanía' se expande por todo el mundo y buena prueba de ello es lo que ocurre en China con el español. La cuenta de X @Ma_WuKong, que la lleva un español que vive en China, ha revelado por qué el español es tan famoso allí.

"El 90% de los chinos apoyan a Alcaraz en la final del US Open. Su apodo en 鸭鸭 (yāyā), ya que los chinos dicen que se parece a Psyduck. Tampoco ayuda el historial de dopaje de Sinner, ya que ven muy mal a los tramposos", ha dicho @Ma_WuKong en la red social de Elon Musk.

Para los no doctos en la materia, Psyduck es un Pokemon de color amarillo que tiene cara de pato y que tiene poderes psíquicos. En cuanto a Sinner, el tenista italiano aceptó tres meses de sanción por dopaje tras dar un doble positivo durante la disputa del torneo de Indian Wells a razón del clostebol, un esteroide prohibido.

Haciendo un repaso por las redes sociales durante la participación de Alcaraz en el Abierto de Shangai, sí parece que los chinos tienen predilección por el jugador español, que en octubre de 2024 se convirtió en el campeón más joven en el China Open desde que Marcos Baghdatis conquistó el título en 2006 también con 21 años.