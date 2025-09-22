El abrazo que ha marcado el inicio de La gala del Balón de Oro 2025 y que recuerda los valores del fútbol

El fútbol vuelve a su gran día. El Teatro del Chatelet de París acoge este lunes la gala de entrega del Balón de Oro, una cita que llega con varios debates abiertos y algunos jugadores y jugadoras españolas en el punto de mira.

Entre las chicas, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, tres españolas aparecen como favoritas a ser reconocidas como mejores futbolistas de la temporada.

Y, entre los chicos, dos de los grandes favoritos a ganar el codiciado Balón de Oro son el español Lamine Yamal, de solo 18 años y jugador del FC Barcelona, y el francés Ousmane Dembélé, quien es futbolista del Paris Saint-Germain FC.

Ya antes del inicio de la gala, estos dos futbolistas, los grandes rivales de la noche, han dado todo un ejemplo de competitividad sana fundiéndose en un abrazo justo antes de entrar a la gala.

Una imagen que en tan solo unos minutos ha conseguido millones de visualizaciones en las redes sociales, y que ha puesto de manifiesto lo que son realmente los valores del fútbol.

En concreto, la imagen la ha compartido el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) ha través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, consiguiendo más de tres millones de visualizaciones, más de 55.000 'me gustas' y más de 1.000 comentarios en tan solo diez minutos.

"Estas son las imágenes que nos debería dejar el deporte"; "A ver si aprenden algunos, que ni siquiera asisten"; "En realidad le está diciendo que pase lo que pase está invitado a su fiestón de después"; "Todo un ejemplo", han comentado algunos usuarios.